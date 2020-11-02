محافظ قنا يستقبل ممثلي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة

استقبل اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، ممثلي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذين للقيادة، ووفد الأكاديمية الوطنية للتدريب، والمنفذ على مستوى محافظات الجمهورية، في إطار التعاون المشترك بين وزارة التنمية المحلية والأكاديمية الوطنية للتدريب، وحرص الدولة على تأهيل الكوادر الشابة للقيادة، بحضور كمال شلبي، سكرتير عام المحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية.

وأوضح محافظ قنا أن البرنامج يهدف إلى بناء كوادر كفء للدولة، وقادرة على فهم واستخدام الآليات الحديثة في رسم السياسات، وإدارة عملية اتخاذ القرار، وتحويل نمط التفكير التقليدي إلى آخر أكثر حداثة، متماشيا مع أحدث التطبيقات والنماذج الدولية الناجحة.

وأكد "الداودي" أن مثل هذه البرامج التي تنفذها الدولة، تحت رعاية رئيس الجمهورية، تهدف لتمكين الكوادر الفعالة في مصر؛ لتصبح قادرة على صنع السياسات وإدارة صنع القرار، في اطار اهتمام الدولة المصرية بخلق قاعدة شبابية واعدة مؤهلة لحمل لواء القيادة في المناحي السياسية والإدارية والمجتمعية كافة، ذات وعي وطني عميق، وإدراك وتفهم شامل لما يواجهه الوطن من تحديات و فرص.

وكان وفد ممثلي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، والمنفذ على مستوى محافظات الجمهورية، في إطار التعاون المشترك بين وزارة التنمية المحلية والأكاديمية الوطنية للتدريب، قضى يوما من التدريب العملي والمعايشة الميدانية لكل القطاعات الإدارية والخدمية بالمنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة.

وشرحت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، دورة العمل داخل المنطقة، خصوصًا المركز التكنولوجي وإدارة خدمة المواطنين والبوابة الإلكترونية، وكيفية التعامل مع الأزمات، بالإضافة إلى التعريف بحدودها وأهم المشروعات الاستثمارية بها.

كما زار وفد المتدربين أحياء المعادي والمعصرة وطرة، للتعرف على كيفية العمل بالأحياء، خاصة الإدارات الهندسية ووسائل تقديم أفضل خدمة للمواطنين.