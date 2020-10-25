صور.. محافظ قنا يتابع انتظام التصويت.. ويشاهد حادث على الطريق الزراعي

أجرى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، جولة تفقدية بالمقرات الانتخابية فى مدينتي دشنا وقنا، للاطمئنان على انتظام سير العملية الانتخابية، في ثاني أيام التصويت، مؤكدا انتظام فتح جميع اللجان أمام الناخبين في مواعيدها.

وأوضح الداودي، أن قنا تأتي ضمن محافظات المرحلة الأولى الـ14 التى تجرى بها انتخابات مجلس النواب، مؤكدا أن اليوم الأول من التصويت انقضى دون حدوث أية مشكلات فى اللجان الانتخابية، حيث لم تتلقى غرفة العمليات المركزية أى إخطار يفيد بوقوع مشكلة فى محيط وداخل اللجان.

وأضاف المحافظ، أن عملية التصويت تتم تحت إشراف قضائي كامل، ووسط تأمين شامل من قوات الشرطة، مشيدا بالإقبال الكبير من المواطنين على اللجان من مختلف الفئات العمرية، لافتا إلى أن المرأه كعادتها تصدرت المشهد أمام المقار الانتخابية، وهو ما يؤكد ارتفاع مستوى الوعى لدى المواطنين، وحرصهم على المشاركة بفاعلية، لاختيار ممثليهم فى مجلس النواب.

جدير بالذكر، أن محافظ قنا تفقد اليوم لجان (مدرسة السمطا بحرى الإعدادية- مدرسة الشهيد محمود الأمين الابتدائية بأبومناع بحرى- المعهد الأزهرى النموذجى بقنا).

وجه اللواء أشرف الداودى محافظ قنا بسرعة عمل مطبات صناعية مطابقة للمواصفات الفنية بطريق مصر - أسوان الزراعى أمام مدخل قرية أولاد اسماعيل بمركز دشنا وذلك لمنع تكرار الحوادث فى هذه المنطقة حرصا على سلامة الأهالى، كما شاهد حادث على الطريق الزراعي في ذات المنطقة.

وكلف الداودى رئيس الوحدة المحلية لمدينة دشنا بالتنسيق مع مسئولى الهيئة العامة للطرق والكبارى بقنا لبدء العمل فى انشاء المطبات تلبيةً لمطلب العديد من الأهالي وذلك لإلزام السيارات بتهدئة سرعتها عند مدخل القرية ليتمكن المشاه من عبور الطريق في أمان.