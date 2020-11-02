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"القاهرة" توضح حقيقة صوت الفرقعة الناتج عن تسرب غاز بمدخل عقار

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الوطن
11:37 ص | الإثنين 02 نوفمبر 2020
جانب من الانفجار

جانب من الانفجار

تلقت غرفة العمليات المركزية بلاغًا عن سماع صوت فرقعة بالعقار رقم 17 شارع حافظ من شارع حسنين دسوقي بحي دار السلام .

وتبين أن صوت الفرقعة ناتج عن تسرب غاز من ماسورة غاز بمدخل العقار نتج عنه إصابة حارس العقار، وحدوث تلفيات بالمدخل ومنور الأسانسير، وكسر ماسورة المياه بمدخل العقار ، وقد تم ابلاغ شركة المياه للإصلاح، كما تبين من معاينة فرقة الغاز المتواجدة بالموفع عدم وجود كسر بماسورة الغاز.

ووجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار لبيان مدى تأثره بالحادث.

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