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التحريات: سقوط مصعد وراء انفجار ماسورة غاز بحدائق المعادي

كتب:

وائل فايز وأحمد عبد اللطيف
01:14 ص | الإثنين 02 نوفمبر 2020
انفجار ماسورة غاز بحدائق المعادي

انفجار ماسورة غاز بحدائق المعادي

أصيب حارس عقار في انفجار ماسورة غاز بشارع أشرف حافظ بمنطقة حدائق المعادى بدار السلام.

وكشفت تحريات المباحث أن سبب الانفجار هو سقوط مصعد بالعقار مما أدى إلى كسر فى خط غاز بشارع أحمد حافظ بنطاق حى دار السلام وجار التعامل مع تحرر محضر وتولت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة دار السلام بلاغا من شرطة النجدة بسماع دوى انفجار، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين انفجار ماسورة غاز وإصابة حارس عقار وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج وجارٍ الوقوف على ملابسات الحادث وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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