"أسامة".. كعب داير بحثاً عن علاج لطفليه من "القشرة السمكية"

رحلة شاقة قطعها العامل البسيط "أسامة محمد محمود دياب"، من قرية "الدير الشرقي" بمحافظة قنا، "كعب داير" بين محافظات قبلي وبحري، بحثاً عن علاج لطفليه المصابين بمرض جلدي نادر، حتى أنفق كل ما يملك، دون العثور على علاج لمرض "القشرة السمكية".

تحدث "أسامة" لـ"الوطن" عن رحلته قائلاً إنه منذ ولادة طفله الأكبر "زياد"، 8 سنوات، اكتشف الأطباء إصابته بمرض جلدي نادر يُسمى "القشرة السمكية"، وتوجه به إلى العديد من الأطباء في قنا والقاهرة، وبعد 4 سنوات، رزقه الله بطفله الثاني "باسم"، الذي يعاني نفس المرض.

وأضاف "أسامه" أنه باع الغالي والنفيس، حتى ذهب زوجته، خلال رحلة البحث عن علاج لطفليه، مشيراً إلى أنه يعمل باليومية في مجال المعمار، ودخله لا يساعده على استكمال رحلة العلاج، خاصةً في ظل ارتفاع أسعار الأدوية، التي تصل إلى حوالي 3 آلاف جنيه شهرياً، مما أجبره على توقف عن علاجهما، بسبب ضيق ذات اليد.

وأوضح أن غالبية الأطباء، الذين توجه إليهم خلال رحلته، أبلغوه بأن هذا المرض الجلدي يحتاج إلى فترة طويلة للعلاج، كما طمأنوه بأنه في حالة إذا لم يتم شفاؤهما بالعلاج المكثف، فمن الممكن أن يتعافيا بعد سن البلوغ، لافتاً إلى أنه يستخدم بعض العلاجات البسيطة حالياً، مثل "الفازلين"، ومرهم "كونتر اكيتوبكس".

وأضاف "أسامة" أن طفليه "زياد" و"باسم" لا يخرجان من المنزل حالياً، خشية تعرضهما لـ"التنمر"، ومعايرة اقرانهم في القرية لهما، موضحاً أن العديد من أهالي قرية "الدير الشرقي" يحاولون مساعدته، إلا أن تكلفة العلاج تفوق كثيراً ما قد يصل إليه من مساعدات.

ويُعد مرض "القشرة السمكية" أحد الأمراض الجلدية، ينتج عادةً عن خلل جيني، ويُصنف من الأمراض الوراثية، وتتم الإصابة به فى حالة زواج الأقارب، ويأخذ أشكال متعددة، منها الخفيفة والمتوسطة والشديدة.

الصورة الخفيفة من المرض تكون عبارة عن قشور صغيرة بسيطة تظهر على الجلد، بينما الحالات المتوسطة عبارة عن قشور سميكة صفراء اللون تغطى أجزاء من الجسم، وبالنسبة للحالات الشديدة، يصاحبها احمرار في الجلد، وتشقق، وظهور قشور سميكة جداً، تشمل الجسم كله.

وتقل أعراض المرض بالنسبة للحالات الخفيفة مع تقدم السن، وفي الحالات المتوسطة تظل متواجدة في الجسم بشكل بسيط، أما بالنسبة للحالات الشديدة تستمر مع الإنسان حتى الكبر، ويتطلب الأمر العلاج بشكل دائم ومستمر.