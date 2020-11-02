كشف ملابسات مقتل طالب في أكتوبر وضبط مرتكب الواقعة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة من إحدى المستشفيات باستقبالها طالبا يحمل جنسية إحدى الدول العربية مقيم بدائرة القسم متوفى إثر إصابته بجروح طعنية.

وتوصلت جهود فرق البحث برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة إلى تحديد مرتكب الواقعة حداد، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الأربعين بالسويس.

وضبط المتهم وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة وقرر بسابقة قيامه منذ عامين بتسليم مبلغ 50 ألف جنيه لأحد الأشخاص حداد يحمل "جنسية إحدى الدول الأخرى" بوساطة والد المجني عليه لمساعدته في إنهاء إجراءات سفره لإحدى الدول الأجنبية إلا أنه لم يقم بذلك، ولم يرد المبلغ وغادر البلاد فطلب من والد المجني عليه رد المبلغ حيث سلّم 14 ألف جنيه وأخذ يتردد عليه لاستعادة باقى المبلغ إلا أنه تفاجأ بقيام الأخير بالتعدى عليه بسكين محدثاً إصابته بجرح قطعي بذراعه الأيسر فإنصرف ثم عاد مرة أُخرى وبحوزته سكين وصعد إلى الشقة محل إقامته إاتشف عدم وجوده فتعدى على نجله محدثاً إصابته التى أودت بحياته وهرب.

وبمواجهة والد المجني عليه بما جاء باعترافات المتهم أيدها، وتم العثور بالشقة محل الواقعة على السكين المستخدم في ارتكاب الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.