افتتاح المركز المصري الألماني للوظائف: فرصة للشباب للهجرة الشرعية

بدأ قبل قليل فعاليات افتتاح المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، ورانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي والسفير الألماني بمصر الدكتور سيريل نون، والذي يعد الأول من نوعه في مصر لتمكين الشباب المصري وإيجاد فرص عمل، لتوفير البدائل الآمنة للهجرة غير الشرعية، وتقديم التدريب والنصح والإرشاد.

يعد التدريب في المركز الألماني المصري فرصة للشباب للهجرة الشرعية لألمانيا، وذلك في إطار المبادرة الرسمية لمراكب النجاة، حيث يعد باكورة التعاون بين وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي "GIZ"، ويشكل علامة فارقة في التعاون المصري الألماني في مجالات الهجرة والتوظيف والتنمية المستدامة، وذلك ضمن جهود تنفيذ المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.

يوجد المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج بمنطقة المعادي في القاهرة، ويقوم المركز على 3 محاور رئيسية، هي توفير الوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، وسبق وتعاونت الحكومة الألمانية مع مصر في هذا المجال، إلا أنّ إنشاء المركز هذه المرة يعد فرصة ذهبية لتعزيز التعاون وإيجاد أفضل السبل لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والتوعية بمخاطرها، وتوفير البدائل الآمنة بما فيها فرص الهجرة النظامية.

ينطلق الموقع الإلكتروني قريبًا جنبًا إلى جنب مع صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يوفر معلومات شاملة عن سوق العمل المصري والألماني، ويعمل على دعم وإعادة إدماج المهاجرين المصريين العائدين إلى مصر وخلق فرص اجتماعية واقتصادية لهم في وطنهم وتشمل مجالات عمل المشروع.

ويتيح المركز فرص التدريب والتوظيف في مصر وألمانيا، والتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، كما أنه يعتبر أحد الأذرع التنفيذية للمبادرة الرئاسية "مراكب النجاة".

يستهدف المساهمة في تعزيز الهجرة الآمنة

يعد المركز مؤهل بشكل كبير لتقديم جلسات المشورة الفردية والنصائح والمعلومات والتدريب للشباب المصري؛ بشأن فرص العمل وآفاق التنمية الشخصية في مصر والخارج، وهو الأول من نوعه في مصر، ويستهدف بالأساس المساهمة في تعزيز الهجرة الآمنة والمنظمة لراغبي الهجرة والعمل بالخارج، بما يعد أحد البدائل الإيجابية للهجرة غير الشرعية.