الهجرة: نتابع مشكلات المصريين في الخارج خلال الانتخابات

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إنّ غرفة عمليات متابعة انتخابات مجلس النواب 2020، تعمل لمدة يومين لحل أي مشاكل تواجه المصريين في الخارج، أثناء المرحلة الثانية للعملية الانتخابية.

وأضافت مكرم في تصريحات صحفية لها، أنّ غرفة عمليات الوزارة سترد على استفسارات المصريين في الخارج المتعلقة بالعملية الانتخابية، وإعلامهم بآليات المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية والدستورية، بالتنسيق بين الوزارة والهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، للرد على استفسارات المصريين بالخارج حول انتخابات مجلس النواب وكيفية مشاركتهم في هذا الاستحقاق الدستوري.

وتابعت وزيرة الهجرة، أنّ التصويت بانتخابات مجلس النواب لمحافظات المرحلة الثانية بالجولة الأولى، يبدأ أيام 2 و3 نوفمبر بطباعة وإرسال بطاقات الاقتراع وإرسالها لمقار البعثات الدبلوماسية في كل دولة، على أن تتلقى السفارات والبعثات الدبلوماسية المظاريف خلال أيام 4 و5 و6 نوفمبر المقبل، وذلك لكل من سجل بموقع الهيئة الوطنية للانتخابات.

ولفتت مكرم، إلى أنّ المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب تضم 13 محافظة وهي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

وأوضحت الوزيرة أنّ بطاقات اقتراع جميع الدوائر لنظامي الفردي والقوائم، متاحة للمصريين في الخارج على الموقع الرسمي للهيئة، في الأيام المخصصة لطباعة وإرسال بطاقات الاقتراع لكل دائرة وفقا لدائرة محل الإقامة، باستخدام رقم التسجيل، لطباعتها وإبداء رأيه فيها باختيار عدد من المرشحين للنظام الفردي، مساوٍ لعدد المقاعد المقرر للدائرة، واختيار إحدى القوائم بالبطاقة المخصصة لنظام القوائم.

واستطردت مكرم: يضع الناخب بطاقتي الاقتراع "الفردي والقائمة" داخل مظروف ويغلقه ولا يدون عليه أي بيانات من الخارج، ويضعه مرفقًا به صورا ضوئية من بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ساري الصلاحية متضمنًا الرقم القومي، ووثيقة الإقامة بالدولة محل التصويت، وإقرار التصويت كامل البيانات وموقع من الناخب شخصيًا، داخل ظرف آخر، ويدون عليه من الخارج بياناته وعنوان اللجنة الانتخابية بالبعثة الدبلوماسية، ويتم إرساله بالبريد المستعجل.

وأشارت الوزيرة، إلى أنّه وفقًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات، لا يجوز للناخب أن يرسل صوته للجنة الاقتراع ذاتها أكثر من مرة، كما لا يجوز أن يرسل صوته للجنة اقتراع أخرى بخلاف اللجنة التي سجل انتخابه عليها.