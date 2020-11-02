ضبط شقيقين بحوزتهما 18 مليون جنيه حصيلة الاتجار في العملة

ضبطت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد، شقيقين بحوزتهما 18 مليون جنيه حصيلة الاتجار في العملة خرج سوق المصرفية، واتخذت الإجراءات القانونية.

وأكدت تحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد قيام شقيقين مقيمان بالمنيا أحدهما يعمل بإحدى الدول العربية بتجميع مدخرات المصريين العاملين بذات الدولة العربية بالعملة الأجنبية من خلال أحدهما الذى يعمل بالدولة العربية وإرسالها للمتهم الثانى عن طريق السائقين العائدين للبلاد، حيث يقوم باستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يقوم بإرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة بموجب حوالات بريدية أو بنكية مقابل عمولة فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

وضبط المتحرى عنه الثاني وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع المتهم الأول، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقاً للفحص المستندي 18 مليون جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية.