ضبط 239 قضية مخدرات وتنفيذ 51875 حكما خلال 24 ساعة

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها، خلال 24 ساعة، عن ضبط 173 قطعة سلاح ناري بحوزة 45 متهما، وتنفيذ 51875 حكما قضائيا متنوعا بإجمالي 5196 محكوما عليهم، وضبط تشكيلين عصابيين، ضما 6 متهمين، ارتكبوا 7 حوادث متنوعة.

وفى مجال ضبط قضايا المخدرات، ضبطت 239 قضية مخدرات بحوزة 248 متهما، و43 متهما هاربين، و31 متهما لممارستهم أعمال البلطجة، و312 دراجة نارية مخالفة، كما ضبطت 18469 مخالفة مرورية، واتخذت الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.