السماح بالعمرة وصرف المعاشات.. أحداث سارة بدأت مع نوفمبر اليوم

يستقبل المصريون اليوم شهر نوفمبر بعدد من الأخبار السارة التي انتظرها الكثير على مدار الأيام القليلة الماضية، والتي تتعلق بأمور مهمة تمس المواطن، مثل السماح بأداء العمرة وصرف المعاشات والشقق السكنية وغير ذلك.

وتستعرض "الوطن" أبرز الاحداث الهامة التي بدأت مع شهر نوفمبر اليوم على النحو التالي:

طرح 125 ألف وحدة سكنية

بدأ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري طرح كراسات شروط 125 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب لمحدودي ومتوسطي الدخل مُقسمة على النحو التالي:

- 100 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل، بـ12 مدينة جديدة (بدر "حدائق العاصمة" – حدائق أكتوبر – أكتوبر الجديدة "منطقة غرب المطار" – 15 مايو – العاشر من رمضان – العبور الجديدة – السادات – المنيا الجديدة – ملوى الجديدة – أسوان الجديدة – سوهاج الجديدة – قنا الجديدة).

- 25 ألف وحدة سكنية لمتوسطي الدخل، بـ11 مدينة جديدة (بدر "حدائق العاصمة" – حدائق أكتوبر – 6 أكتوبر – 15 مايو – العاشر من رمضان – العلمين الجديدة – المنيا الجديدة – ناصر "غرب أسيوط" – رشيد الجديدة – أسوان الجديدة – بنى سويف الجديدة).

بدء تسليم أراضي الإسكان "الأكثر تميزًا والاجتماعي وبيت الوطن"

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنّ جهاز تنمية العبور يبدأ اليوم الأحد الموافق 1 نوفمبر، وحتى يوم الخميس17 ديسمبر المقبل، تسليم قطع أراضي الإسكان الأكثر تميزًا (4، 5، 6)، وقطع أراضي الإسكان الاجتماعي، وكذا قطع أراضي إسكان بيت الوطن (ZONE "A , C, D , E")، بمنطقة الـ2600 فدان بمدينة العبور الجديدة.

تسليم دفعة جديدة من وحدات "سكن مصر" بالقاهرة

كما أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنّ جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، يبدأ اليوم الأحد الموافق 1 نوفمبر الحالي، وحتى 30 ديسمبر المقبل، تسليم دفعة جديدة من الوحدات السكنية بمشروع "سكن مصر" للإسكان المتوسط للفائزين بها بالمرحلتين الأولى والثانية.

بدء التقديم في وظائف شركة مياه الشرب بالقاهرة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، حاجتها للتعاقد لشغل وظيفة كيميائي، للعمل بقطاع المعامل بالشركة، على أن يتم استقبال الطلبات بدءًا من اليوم، الأحد الموافق 1 نوفمبر الحالي، وحتى يوم الخميس الموافق 12 نوفمبر من الشهر ذاته.

بدء صرف معاشات شهر نوفمبر

وبدأت اليوم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، صرف معاشات شهر نوفمبر لـ10.5 مليون مواطن مستفيد، بتكلفة إجمالية تقدر بـ18 مليار جنيه.

ومن المقرر تقسيم صرف المعاشات إلى 3 شرائح، من خلال منافذ الهيئة والبريد، للمواطنين البالغ عددهم 10.5 مليون مواطن، تشمل الصرف للشريحة الأولى والبالغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف، اليوم وغدًا، أما الأخرى الثلاثاء والأربعاء، والثالثة الخميس، 5 نوفمبر.

السماح بأداء العمرة

أعلنت السلطات السعودية السماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة وخارجها، بداية من اليوم الأحد الموافق 1 نوفمبر 2020، حتى الإعلان الرسمي عن انتهاء جائحة كورونا أو تلاشي الخطر، وذلك بنسبة 100% (20 ألف معتمر و60 ألف مصلٍ في اليوم) من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام، وبنسبة 100% كذلك من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد النبوي، على أن يكون قدوم المعتمرين والزوار من خارج المملكة بشكلٍ تدريجي، ومن الدول التي تقرر وزارة الصحة عدم وجود مخاطر صحية فيها تتعلق بجائحة كورونا، علمًا بأنّ مصر ليست من ضمن الدول التي سيبدأ معتمريها السفر لأداء العمرة خلال المرحلة الأولى.

انطلاق مبادرة الرئيس لعلاج سوء التغذية بمدارس الدقهلية

بدأت مديرية الصحة بالدقهلية اليوم، استعداداتها لفعاليات مبادرة رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي لعلاج أمراض سوء التغذية بين أطفال المدارس، تحت شعار مبادرة "سوء التغذية بالمدارس" والتي تستهدف نحو 650 ألف طالب، موزعين على 1500 مدرسة ومعهد ديني، تحت إشراف 65 فريقا طبيا مدربا، كل فريق مُكوّن من ممرضة وفني معمل ومُدخل بيانات، موزعين على كافة المدارس الابتدائية في المحافظة.

ويشمل الفحص قياس الوزن والطول ونسبة الهيموجلوبين بالدم وحساب كتلة الجسم، ومن يثبت إصابته يتم تحويله إلى أقرب عيادة تابعة للتأمين الصحي لتلقي العلاج مجانًا.