رئيس الشيوخ: نثمّن دور وسائل الإعلام ورجالها المخلصين

أكد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أهمية دور الصحافة في تغطية القضايا التشريعية، موضحا أنّ هناك كتيبة من الصحفيين المتميزين يقومون بتغطية أخبار المؤسسة التشريعية.

ورحب رئيس مجلس الشيوخ، بتهنئة الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، وذلك خلال لقائه بجبر، قائلا: "نرحب بوجوده في مجلس الشيوخ، فهو ممثل الصحافة المصرية، وما أدراكم بالصحافة المصرية التي نكن لها كل التقدير والاحترام، هي المنوط بها باستمرار رسم صورة الصحيحة الصادقة لكل الأحداث التي تمر بها مصر".

وثمّن عبدالرازق، الدور الفاعل للمجلس الأعلى للإعلام وزملائه، في ضبط كثير من الأمور لدعم العمل الصحفي والإعلامي، معربا عن أمله في المزيد من العمل على يد الرجال المخلصين.

من جانبه، قال كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام: "جئت اليوم لتهئنة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق برئاسته لمجلس الشيوخ، وهو قامة قانونية كبيرة واسم معروف في المجال القانوني والسلك القضائي".

وتابع جبر: "نحتاج في الفترة المقبلة، أن يكون مجلس الشيوخ صوبة للدراسات القانونية والسياسية، ويقدم وجوها سياسية في السنوات المقبلة"، موضحا أنّ المجلس يضم مجموعة من شيوخ المهنة والشباب، وسيكون تجربة غير مسبوقة في تاريخ مصر.

وأضاف رئيس المجلس الأعلى للإعلام، أنّ المجلس مستعد للتعاون مع مجلس الشيوخ، قائلا: "هدفنا واحد وهو مساندة الدولة المصرية والدفاع عنها في كل مواقفها، نحن نمثل خط دفاع قوي عن الدولة المصرية بمفهومها الكبير، ليس رئيس ولا نظام حكم، وإنّما الشعب والعلم والنشيد، وكلها معانٍ مقدسة ندافع عنها".

وشهد مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي، استقبال عدد من المهنئين للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق، بمناسبة توليه رئاسة مجلس الشيوخ، حيث تزينت طرقات المجلس بباقات الورود والزهور.

وكان على رأس المهنئين، وفد من مجلس الدولة برئاسة محمد حسام الدين، رئيس المجلس، لتقديم التهنئة إلى عبدالرازق، لتقلده رئاسة المجلس، وذلك بحضور المستشار فرج الدري، عضو مجلس الشيوخ، والمستشار محمود إسماعيل عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ.