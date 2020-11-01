أمل رمزي: توافق حول لائحة "الشيوخ".. والمجلس سيثري الحياة النيابية

قالت النائبة أمل رمزي، عضو لجنة إعداد لائحة مجلس الشيوخ، إن المناقشات حول مواد اللائحة جاءت بتوافق كبير بين أعضاء اللجنة، بهدف إثراء عمل المجلس وضمان أداء دوره الوطني واستكمال البنيان التشريعي.

وأضافت "رمزي"، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن اللائحة ستحدد عمل نواب الشيوخ والآليات الخاصة بالأعضاء، وستتيح للأعضاء أكبر قدر من الضوابط حتي يتمكنوا من أداء دورهم النيابي والتشريعي.

وتابعت، بأن مجلس الشيوخ سيكون له دور كبير في المرحلة المقبلة، وسيساهم في إثراء العمل النيابي، وسيخفف العبء عن مجلس النواب، خاصة أن تشكيل "الشيوخ" ضم عددًا كبيرًا من الكفاءت الفنية والحزبية والسياسية، ما يساهم في خروج التقارير والقوانين المحالة للشيوخ بشكل دستوري وقانوني.

وكانت لجنة إعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ قد عقدت اجتماعها الثالث، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، وحضور وكيلي المجلس، وأعضاء اللجنة، وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواد المقدمة ضمن المقترح الذي أعدته الأمانة العامة للمجلس.

وناقش الاجتماع عددًا من المواد المقدمة ضمن المقترح الذي أعدته الأمانة العامة للمجلس، وقرر الأعضاء حذف بعض المواد التي لا تتوافق مع القانون الخاص بالمجلس، وذلك ضمانًا لخروج اللائحة متوافقة مع اختصاصات المجلس، فيما تم مناقشة عدة أبواب تتعلق بانتخابات الأجهزة البرلمانية للمجلس، وطلبات المناقشة العامة والاقتراحات برغبة، والإجراءات التشريعية البرلمانية، والتي تتضمن أخذ رأي المجلس في تعديل الدستور، ومشروع قانون الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، فضلًا عن اقتراحات التعديل في مشروعات القوانين، وكذلك الباب الخاص بجلسات المجلس وقراراته والتي تتضمن الجلسات العادية والطارئة والجلسات السرية ونظام التحدث في كل منها.