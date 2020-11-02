مراكز شباب دمياط تعلق لافتات للحث على المشاركة بالانتخابات البرلمانية

قامت مراكز شباب دمياط بتعليق اللافتات والرسائل الإعلامية على أسوارها للحث على المشاركة في مجلس النواب 2020، في إطار الحملة القومية التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي في نشر الوعي والتثقيف السياسي لحث الشباب بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة بمحافظات الجمهورية تحت شعار "شارك كن إيجابي".

ووجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تعليماتها لكافة الأجهزة بالمحافظة برفع درجة الاستعداد القصوى، وإتمام جميع التجهيزات قبل بدء انتخابات مجلس النواب المصري المقرر انعقادها يومى ٨ ،٧ من نوفمبر المقبل.

وأصدرت محافظ دمياط حزمة من التوجيهات الخاصة بتنظيم تلك العملية والتى جاء من بينها المرور المستمر على الشوارع المؤدية للمقار الانتخابية ورفع كافة الإشغالات بمحيطها لتحقيق السيولة المرورية، و تخصيص أماكن انتظار مزودة بمظلات وكراسى متحركة لتسهيل عملية التصويت على كبار السن ومتحدى الإعاقة وتنفيذ أعمال التطهير والتعقيم لمراكز الاقتراع و تكثيف حملات النظافة.

وكلفت عوض قطاع الكهرباء لتوفير وسيلة إضاءة تبادلية للمقر الانتخابى وتدبير مولدات ديزل لمصدر الكهرباء الرئيسى، ووجهت عوض مديرية الصحة ومرفق الإسعاف بتغطية الدوائر الانتخابية بسيارات إسعاف مزودة بأطقم طبية وكافة الاحتياجات المطلوبة لمجابهة أي طوارئ مؤكدة على شركة مياه الشرب والصرف الصحى بإصلاح أى أعطال لضمان عدم انقطاع المياه بالمقار الإنتخابية.

و ناشدت محافظ دمياط جموع المواطنين بالمشاركة الايجابية فى انتخابات مجلس النواب، مؤكدة أنه واجب وطني على جميع أبناء مصر.