اليوم.. انطلاق خط "الشروق - محطة مترو سرايا القبة" بـ4 أوتوبيسات

تم تشغيل خط مواصلات خارجى جديد لربط مدينة الشروق بمحطة مترو "سرايا القبة" بداية من اليوم، وذلك بالتعاون مع مجلس الأمناء، للتيسير على سكان المدينة والمترددين عليها، وفقاً لما أعلنه رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، المهندس عبدالرؤوف الغيطى.

تبدأ مواعيد الأوتوبيسات داخل الخط الجديد من الساعة السادسة والنصف صباحا حتى العاشرة مساءً، وذلك بتواتر 30 دقيقة بين كل أوتوبيس، فى الفترة من السادسة والنصف صباحاً وحتى الثامنة والنصف مساءً، وبتواتر ساعة بين كل أوتوبيس وآخر باقى اليوم، وفقاً لتصريحات رئيس جهاز المدينة لـ"الوطن".

أما عن خط سير الأوتوبيس داخل الخط الجديد المنطلق اليوم، فيبدأ من الموقف الرئيسى للمدينة "طريق الشباب" وينتهى بـمحطة مترو "سرايا القبة"، حسب "الغيطى".

4 أوتوبيسات تم إطلاقها فى الخط الجديد كمرحلة أولى، وقريباً سيتم تدعيم الخط بعدد أكبر من الأوتوبيسات، حسب رئيس الجهاز.

وأوضح رئيس جهاز "الشروق"، أن الخط يعتبر المسار الثالث ضمن خطوط المنظومة الخارجية، حيث تضمن الخط الأول "الشروق – العباسية"، والثاني "الشروق - الألف مسكن"، والثالث "الشروق – محطة مترو سرايا القبة"، بجانب خطوط نقل داخلى تغطى أنحاء المدينة.

أوتوبيسات المنظومة تمتاز بوجود تجهيزات تشمل تكييف هواء، وأجهزة دفع إلكترونية، كما يتم تقديم خصومات للراكب في حالة استخدامها، بدلاً من الدفع النقدى، كما تم إضافة أجهزة تتبع ذكية تُمكن من متابعة المنظومة على خرائط جوجل، بالتعاون مع مجلس الأمناء، وتوفير مساحات إعلانية بالأتوبيسات تسهم في زيادة الدعم المالى اللازم للحفاظ على المستوى المتميز للمنظومة، وذلك حسب "الغيطى".

وأشار رئيس الجهاز إلى أن ذلك يأتى في ضوء الانتهاء من تعديل تراخيص سيارات منظومة النقل الداخلى للعمل خارجياً، والتى منحت المدينة المرتبة الأولى بين المدن الجديدة من حيث امتلاك شبكة مواصلات خارجية تربط مدينة الشروق بالمواقف الرئيسية بالقاهرة والمدن المجاورة، بالإضافة إلى كونها تأتي استجابة لرغبة سكان مدينة "الشروق".

"سيتم إطلاق خطوط مواصلات جديدة بمناطق عدة داخل المدينة قريبا".. هكذا أنهى رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق حديثه.