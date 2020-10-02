رئيس جهاز الشروق: محاور جديدة لربط المدينة بطريقي السويس والإسماعيلية

قال المهندس عبدالرؤوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، إن جهاز المدينة يسعى لإنشاء محاور جديدة عرضية وطولية تخدم المدينة وتعمل على تقسيم الحركة للمواطنين.

وأكد الغيطي، في تصريحات صحفية، أن جهاز "الشروق" يسعى -كذلك- إلى تأهيل الطرق والموقع العام للمناطق السكنية، في ضوء دراسة شبكة الطرق بالمدينة لتحديد أهم الأولويات خلال الفترة الحالية، والعمل عليها لخلق محاور جديدة تهدف إلى سهولة الانتقال بين القطاعات المختلفة بكل يسر.

محاور جديدة

وتابع رئيس جهاز الشروق، أن من بين المشروعات الجاري العمل عليها حاليا، محور أحمد عرابي، حيث تم الانتهاء من تنفيذ محور بالواجهة الجنوبية كامتداد لمحور أحمد عرابي الحالي الرابط بين مدخل السويس (1) ومدخل السويس (2) ليتم الربط بالمحور الجديد بداية من طريق الحرية حتى مدخل السويس (3) ليكون بكامل واجهة المدينة المطلة على طريق السويس بإجمالي استثمارات بقيمة 32 مليون جنيه.

وأضاف، أن هناك مشروع «المحور الشرقي» بالقطاع الشمالي، والذي جرى الانتهاء من تنفيذ طبقة أسفلت سطحية له، مشيرًا إلى الانتهاء –كذلك- من تنفيذ الطبقة السطحية للمحور الشرقي بالقطاع الجنوبي، والانتهاء من التطوير بطول القطاعين 10 كم ليصبح خمس حارات بطريق الخدمة مطابقًا للمواصفات القياسية، باستثمارات إجمالية، بقيمة 138 مليون جنيه.

وأكد عبدالرؤوف، الانتهاء من صيانة ورفع كفاءة المحاور الرئيسة وهي: (الأوسط - الغربي) وصيانة وتخطيط تلك المحاور بالبويات المعتمدة، وإلغاء ثلاثة تقاطعات مباشرة أمام الحى الرابع والانتهاء من المرحلة الأولى لرفع كفاءة محور الشباب باستكمال زراعة الجزيرة الوسطى وتخطيط الحارات المرورية، والانتهاء من تنفيذ حواجز خرسانية بطول الواجهة الجنوبية للمدينة على طريق القاهرة - السويس لمنع المرور العشوائي.

كان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعلن الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع رفع كفاءة محور الشباب بمدينة الشروق، والتي تشمل أعمال الزراعة بالجزيرة الوسطى للمحور والتخطيط المروري.

ومن المقرر زراعة ما يقرب من (320) شجرة زينة (فيكس بنجامينا) دائمة الخضرة، بحسب المهندس عبدالرؤوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، الذي أكد أن أعمال الزراعة تضمنت القطاع الأول من الطريق، والذي يبدأ من مركز المدينة (1) بالقطاع الغربي حتى ميدان الدكتور مجدي يعقوب.

وأشار إلى أن أعمال التخطيط المروري بدأت من القطاع الثاني بالطريق من ذات الميدان حتى محور جمال عبدالناصر شاملة التخطيط المروري للحارات الثلاث بكل اتجاه مع صيانة اللوحات الإرشادية والتحذيرية والدهان التحذيري لمطبَّات التهدئة، لتحقيق السلامة المرورية بمدينة الشروق.