طقس الثلاثاء معتدل وأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق

نشرت هيئة الأرصاد الجوية توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس غدًا الثلاثاء، إذ يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على جنوب سيناء.

فيما يسود ليلًا طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد.

خريطة سقوط الأمطار

ويتوقع الخبراء تساقط أمطار خفيفة على بعض المناطق من الوجه البحري (البحيرة - كفر الشيخ)، وتكون خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية (السلوم - مطروح - الإسكندرية - رشيد - بورسعيد - العريش).

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيهما من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 26 19

الإسكندرية 25 21

وادي النطرون 25 20

طنطا 26 19

شبين الكوم 26 19

دمنهور 25 19

بلطيم 25 19

مطروح 24 17

السلوم 24 17

سيوة 25 15

بورسعيد 25 21

دمياط 25 21

الزقازيق 26 19

المنصورة 26 19

الإسماعيلية 27 18

السويس 26 19

العريش 25 20

رفح 24 20

رأس سدر 26 21

نخل 23 15

نويبع 28 23

طابا 25 23

كاترين 25 12

الطور 28 20

شرم الشيخ 30 24

الغردقة 29 23

مرسى علم 29 23

الفيوم 27 18

بني سويف 27 18

المنيا 27 18

أسيوط 27 19

سوهاج 28 20

قنا 30 20

الأقصر 31 21

أسوان 32 21

أبوسمبل 31 20

الوادي الجديد 29 21

شلاتين 31 25

رأس حدربة 29 26