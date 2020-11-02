هيئة الأرصاد: معدلات الحرارة طبيعية.. وذروة عدم الاستقرار كانت أمس

قال محمود شاهين، مدير وحدة التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية كانت ذروتها أمس، موضحا أن فرص سقوط الأمطار مازالت موجودة على الأماكن التي شهدت سقوطها، سواء كانت محافظة البحر الأحمر أو جنوب سيناء ومناطق من "السواحل الشمالية الغربية، وشمال الدلتا"، مشيرا إلى أنها أقل غزارة وكثافة ولن تصل لحد السيول، مؤكدا أن درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لها، بالنسبة لمثل هذا الوقت من العام.

وأضاف "شاهين" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية مها بهنسي، ببرنامج "صباح الورد"، المذاع عبر فضائية "TEN" أن حالة الطقس تبدأ في التحسن على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مع استمرار فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، سواء مطروح أو السلوم وبورسعيد أو الإسكندرية، وحتى محافظات شمال الدلتا، مثل كفر الشيخ والبحيرة، منوها إلى أن كل هذه الأماكن معرضة للأمطار الخفيفة والمتوسطة، وغير مؤثرة على الأنشطة اليومية.

وشدد على أننا نشهد طقسا معتدلا خلال ساعات النهار على شمال البلاد، ويميل للحرارة على الجنوب، وحتى جنوب الصعيد، ولكن فترات الليل خاصة الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من الصباح، تنخفض درجات الحرارة وتصل لـ19 و18 درجة مئوية.

وناشد محمود شاهين المواطنين بعدم تخفيف الملابس بشكل مبالغ فيه للمتواجدين خارج المنزل في هذه التوقيتات، وخصوصا الأطفال في الصباح الباكر، والقيادة بهدوء على الطرق السريعة.