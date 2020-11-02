فتح طريق "رأس غارب - الغردقة" في الاتجاهين بعد رفع آثار السيول

فتحت أجهزة البحر الأحمر طريق رأس غارب الغردقة، أمام حركة السيارات في الاتجاهين، بعد رفع آثار السيول، والانتهاء من الإصلاحات، باستثناء مسافة 10 كيلو مترات، تم عمل تحويلة على طريق اتجاه واحد، لحين الانتهاء منها.

وكان مجلس مدينة الغردقة، دفع بالمعدات والأجهزة، وأجريت إصلاحات التلفيات التى سببتها الأمطار والسيول بطريق الغردقة رأس غارب، وإزالة تراكمات المياه، وإعاده ترميم نحر الطريق الساحلي ونقاط تجمعات المياه على قدم وساق؛ لإعادة فتحه مرة أخرى في أسرع وقت ممكن.

وتفقد اللواء عاطف وجدي، رئيس مدينة الغردقة، أعمال إصلاح التلفيات بالطريق، تنفيذا لتعليمات وتأكيد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بضرورة إعادة فتح طريق الغردقة رأس غارب.

وكان محافظ البحر الأحمر، قرر إغلاق طريق "الزعفرانة - رأس غارب"، و"رأس غارب - الغردقة" في الاتجاهين، بسبب تآثرهم بمياه الأمطار والسيول لحين الانتهاء من الإصلاحات، حفاظا على سلامة المواطنين المسافرين على الطرق.

و تكدست عشرات السيارات والأتوبيسات والشاحنات أمام كميني الغردقة ورأس غارب الأحد، على طريق "الغردقة - رأس غارب"؛ بسبب السيول التي داهمت منطقة جبل الزيت بالطريق، وإعلان ادارة المرور إغلاقه في الاتجاهين، بعد أن جرّفت السيول عددا من السيارات بمنطقة السيول.

وسمحت أجهزة البحر الأحمر السماح للسيارات الملاكي فتح الطريق والدخول إلى مدينة رأس غارب، بينما حجزت سيارات النقل بجوار الكمين لحين الانتهاء من الإصلاحات، وإعادة فتح الطريق والحركة المرورية مرة أخرى بالكامل أمام السيارات من الاتجاهين.

وحذرت محافظة البحر الأحمر، المواطنين عبر بيان لها، بعدم التحرك إلى محافظة البحر الأحمر، من خلال الطريق البري؛ إذأغلق الطريق من مدينة الغردقة حتى الزعفرانة باتجاه القاهرة ذهابا وعودة، نظرا لسقوط امطار غزيرة وصلت إلى درجة السيول، لحين إشعار آخر.

وأعلنت هدي المغربي، رئيس مدينة سفاجا، الانتهاء من إصلاح طريق "سفاجا - سوهاج"، ولم يتم إعادة فتحه حتى الآن، بسبب سواء الأحوال الجوية، وحرصا على سلامة المواطنين.

وكان طريق "سفاجا - سوهاج" أغلق أمس، بعد أن جرفت تجمعات مياه الأمطار الغزيرة أجزاء من الطريق، وتسببت في حدوث قطع عرضي، ما يعيق حركة السير على الطريق.

وأشارت رئيس المدينة، إلى التنسيق بين هيئة الطرق والكباري وإدارة المرور ومهندسي الوحدة المحلية، والدفع بالمعدات اللازمة لصيانة منطقة القطع، في 6 مناطق متفرقة، عند منطقة الكيلو 86 من الطريق.