اختفاء طالبة ثانوية أزهرية بعد أسبوع من خطوبتها بالدقهلية

اختفت طالبة بالثانوية الأزهرية في مدينة المطرية بمحافظة الدقهلية، منذ 3 أيام، وانقطع اتصالها بأسرتها، بعد أن ذهبت لعيادة طبيب أسنان لمتابعة "تقويم" أسنانها، إلا أنها اختفت عقب خروجها من العيادة، وعند محاولة ذويها الاتصال بتليفونها المحمول، وجدوه مغلقاً.

قالت "فاطمة فاروق"، والدة الطالبة، إن ابنتها "سارة عوض محمد فتحي العزازي"، تبلغ من العمر 20 عاماً، وكانت خطوبتها الأسبوع الماضي، وكانت في قمة السعادة، وهي من اختارت خطيبها بعد أن اقتنعت به، وخرجت من المنزل لزيارة طبيب الأسنان، لمتابعة عمل "تقويم" لأسنانها، إلا أن الاتصال انقطع بها منذ 3 أيام.

وأضافت والدة الفتاة لـ"الوطن" أن ابنتها تعمل في مكتبة، إلى جانب دراستها، وكان موعد عملها الساعة 2 ظهراً، وخرجت بعد الظهر لطبيب الأسنان، حتى تستطيع اللحاق بموعد عملها، وخرجت من المنزل وهي ترتدي العباءة السوداء، وتغطي وجهها بالنقاب كعادتها، وبعد أن وصلت للعيادة اتصلت عليها، وأكدت أنها ما تزال موجودة بالعيادة، فطلبت منها عدم التأخر عن عملها.

وأشارت إلي أنه بعد حوالي ساعة، اتصلت عليها فوجدت تليفونها مغلقاً، وذهبنا إلي العيادة، فأكد الطبيب أن الكشف انتهي قبل الساعة 2، وخرجت من عنده، فبدأت أسرتها في البحث عنها في كل مكان، دون العثور على أي أثر لها، وأضافت أنه تم أيضاً مراجعة كاميرات المراقبة في المنطقة، ولم يعثروا عليها إلا على كاميرا واحدة فقط سجلت دخولها وخروجها من عند الطبيب، ولم تظهر أي شيء آخر.

وأكدت أنه لا توجد أي مشاكل أسرية، وأن علاقتها بأسرتها ممتازة، ولا يوجد أي شيء يعكر صفو الحياة الأسرية، كما أنها تركت ذهب الخطوبة في البيت، ولا تلبس إلا دبلة الخطوبة.

وقالت "نسمة"، بنت خالتها، إن "سارة" كان حفل خطوبتها يوم الجمعة الماضية، أي قبل حوالي 10 أيام فقط، وكانت سعيدة بها، وما تزال "البلالين" معلقة في البيت، وكانت في قمة سعادتها، وأضافت: "بحثنا عنها في كل مكان، ولم نعثر على أي أثر لها"، بينما ناشد والد الفتاة رجال البحث الجنائي سرعة التوصل إلى مكان ابنته، وقام بتحرير محضر تغيبها، يحمل رقم 3235 لسنة 2020 إداري المطرية.