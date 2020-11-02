"الإسكندرية السينمائي" يحتفي بمئوية المخرج الإيطالي فيدريكو فيليني

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد الأمير باظة، احتفاء الدورة الـ 36 بمئوية ميلاد المخرج الإيطالي الراحل فيدريكو فيليني الذي وُلد في 20 يناير 1920.

وكشفت الإدارة، في بيان، عن إصدارها كتاب عن فيليني بقلم الكاتبة آمال عثمان، وذلك خلال فعاليات الدورة المقرر إقامتها في الفترة من 7 إلى 12 نوفمبر الجاري.

و"فيليني" مخرج وكاتب سيناريو إيطالي، من مواليد 20 يناير 1920 في رومانيا، حيث كان ينتمي لعائلة متوسطة الحال، أرسلته للتعلم في المدارس الكاثوليكية، وظهر تأثير هذه المدارس بوضوح في أعماله إذ كان دائم النقد للأفكار الكاثوليكية رغم وجود نظرة روحانية قوية في نفس الوقت.

وتأثر "فيليني" منذ طفولته بعروض السيرك وفنانين المسرح الهزلي المتجول والتي كانت دائمة العرض في مدينته الصغيرة، حتى أنه قدم أحد أفلامه بعد ذلك عن حياة هؤلاء الفنانين، وتوالت بعد ذلك أفلامه والتي صُنف معظمها ضمن كلاسيكيات السينما العالمية، وتزوج فيليني من الممثلة الإيطالية جوليتا ماسينا في عام 1943 وظلا معاً حتى وفاته في 31 أكتوبر 1993 بروما إثر إصابته أزمة قلبية أودت بحياته.

وتحمل الدورة الـ 36 لمهرجان الإسكندرية السينمائي اسم الفنان الكبير عزت العلايلي المقرر تكريمه فيها تقديراً لمسيرته السينمائية الحافلة بالعديد من الأعمال المميزة في تاريخ السينما المصرية، ومن المقرر تكريم الفنان الكبير صلاح عبدالله ومدير التصوير محسن أحمد.

وتشهد هذه الدورة أزمة مالية بعد تقليص وزارة الثقافة لميزانية المهرجان إلي النصف في إطار تداعيات وباء كورونا العالمي، وفقاً لما أعلنه أباظة في منشور عبر صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك".

وقرر "أباظة" تقليل عدد الضيوف من الفنانين والصحافيين في ظل الأوضاع الراهنة، متمنياً أن تخرج الدورة الـ36 علي أفضل نحو ممكن.