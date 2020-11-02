مقتل الممثل الأمريكي إيدي هاسل بطلقات نارية

قُتل الممثل إيدي هاسل، في ساعة مبكرة من صباح الأحد في ولاية تكساس الأمريكية، عن عمر ناهز 30 عامًا، وذلك حسبما أكد مدير أعماله لمجلة "فارايتي".

وقالت الشرطة في غراند بريري بولاية تكساس، في بيان صحفي، إن إطلاق نار صدر الساعة 1:50 صباحًا بالتوقيت الأمريكي صباح الأحد، ووُجدت هاسل يعاني من إصابات على ما يبدو بطلقات نارية.

وقال البيان، إن الشرطة قدمت المساعدة ثم نقلت "هاسل" إلى المستشفى، لكنه رحل عن الحياة.

وقالت الشرطة إن الأمر قيد التحقيق، مضيفة أنه تم أخذ سيارة من مكان الحادث بحسب موقع "سي إن إن"، وطلبت الشرطة المساعدة في التعرف على المشتبه بهم وقدمت مكافأة تصل إلى 2500 دولار مقابل المعلومات التي تؤدي إلى الوصول لهم.

وولد إيدي هاسيل في 16 يوليو 1990، في ولاية تكساس بأمريكا، وشارك قبل رحيله في 22 عملًا فنيًا تنوعت بين مسلسلات وأفلام.

وأول عمل شارك فيه هاسيل كان مسلسل "Jimmy Kimmel live!" عام 2003، وفي نفس العام شارك في مسلسل "Oliver beene"، وفي عام 2004 شارك في الفيلم القصير "birth of industry"، وفي نفس العام شارك في مسلسل "Joan of Arcadia".

وشارك هاسيل عام 2005 في مسلسل "surface"، أما آخر أعماله فكانت عام 2017 من خلال ظهوره في فيلمي "oh Lucy! bomb city"، وقبلها بعام ظهر في فيلم "warrior road".

وقبل أيام رحل عن عالمنا الممثل شون كونريكان، عن عمر ناهز 90 عامًا، والذي حصد عام 1987 جائزة أوسكار عن دوره المساعد في فيلم "The Untouchables"، والذي أخرجه براين دي بالما.

وبدأ "جون" مسيرته الفنية عام 1954، بعدما شارك بدور صغير في فيلم "Let's Make Up"، وفي نفس العام شارك في الفيلم القصير سيمون، وأنهى فترة الخمسينيات بمشاركته في 19 عملاً، وفي عام 1999، تم اختياره أجمل رجل في القرن من قبَل مجلة "People"، وآخر الأفلام التي شارك بها "كونري" كانت عام 2012 بصوته في فيلم الأنيميشن "Sir Billi".