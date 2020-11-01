زوجة شون كونري تؤكد إصابته بـ"ألزهايمر" قبل وفاته

نشرت ميشلين روكبرون زوجة الممثل الراحل الحاصل على جائزة أوسكار، وأول بطل لسلسة أفلام جيمس بوند شون كونري، صورة تجمعه بها وهو يمسك يدها.

بحسب ما نشر عبر موقع Daily mail، الصورة التقطت قبل أشهر من وفاته بعد إصابته بالخرف في الذكرى السنوية الخامسة والأربعين لزواجهما في 6 مايو من هذا العام في جزر الباهاما، حيث عاش "شون" الذي توفي أمس عن 90 عامًا.

كشفت ميشلين المتزوجة من شون لمدة 45 عامًا، أنه عانى من الخرف "ألزهايمر" في سنواته الأخيرة: "لم تكن حياة بالنسبة له، لم يكن قادرًا على التعبير عن نفسه، مات أثناء نومه وكان الوضع هادئًا للغاية، وكنت معه طوال الوقت".

واستكملت زوجة الممثل الراحل: "لقد كان نموذجًا للرجل المثالي، سيكون الأمر صعبًا جدًا بدونه، وأنا أعلم ذلك، لكنها لا يمكن أن تستمر إلى الأبد، وذهب بسلام".

وكان رحل عن عالمنا شون كونري، عن عمر ناهز 90 عامًا، وفي عام 1987، حصد جائزة أوسكار عن دوره المساعد في فيلم The Untouchables، الذي أخرجه براين دي بالما.

وبدأ "جون" مسيرته الفنية عام 1954، بعدما شارك بدور صغير في فيلم Let's Make Up، وفي نفس العام شارك في الفيلم القصير سيمون، وأنهى فترة الخمسينيات بمشاركته في 19 عملاً، وفي عام 1999 ، تم اختياره أجمل رجل في القرن من قبَل مجلة People، وآخر الأفلام التي شارك بها "كونري" كانت عام 2012 بصوته في فيلم الأنيميشن Sir Billi.

وخلال مشواره الفني والسينمائي حصد "كونري" جوائز مختلفة من كبرى المهرجانات والأحداث الفنية، بينها 5 ترشيحات جولدن جلوب، وحصدها مرتين، وفي عام 1996، قدمت له رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود جائزة Cecil B. DeMille وهي جائزة جولدن جلوب الفخرية نظرًا لمساهماته البارزة في عالم الترفيه، كما قد ترشح "كونري" لجائزة بافتا 4 مرات، وحصدها مرة عن دوره في فيلم Der Name der Rose عام 1986، وحصل على زمالة الأكاديمية البريطانية للأفلام "بافتا" عام 1998.