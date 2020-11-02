"سكرتير عام مطروح": اتخاذ الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين

تفقد اللواء أشرف إبراهيم سكرتير عام محافظة مطروح الحملة الميكانيكية لديوان عام محافظة مطروح، وتابع حركة سير السيارات ومدى انضباط السائقين، وقرر مراجعة تحركات جميع السيارات خارج الحملة، والالتزام بخط السير وتوقيتات العودة، واتخاذ جميع الاجراءات القانوينة ضد المخالفين.

وزار "إبراهيم" ، اليوم الإثنين ، مبنى مركز ومدينة مرسى مطروح لمتابعة حركة سير العمل والتأكيد على ضرورة الإنضباط والإلتزام، مع الوقوف على طبيعة المعوقات والمشكلات الإدارية والفنية والعمل الفورى على تذليلها وحلها من أجل الإسراع بوتيرة إنجاز الأعمال وتيسير تقديم الخدمات للمواطنين.

وتفقد سكرتير العام محافظة مطروح المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين ومتابعة تيسير إجراءات منظومة تلقى طلبات المواطنين خاصة الراغبين فى التقدم على التصالح فى مخالفات البناء لتقنين أوضاعهم وفقا للضوابط المعمول بها فى ذلك القانون ، كما تفقد الحملة الميكانيكية بمركز ومدينة مرسى مطروح للوقوف على مدى جاهزية وإستعداد جميع السيارات والمعدات للتحرك مع أى طارئ خاصة مع بداية موسم الشتاء ومواجهة السيول وتجمعات مياه الأمطار فى مختلف أنحاء مراكز ومدن المحافظة الثمانية والقرى والنجوع التابعة لها والطرق الدولية والساحلية الرابطة بين المدن والمحافظات المجاورة، بالإضافة إلى طريق "مطروح - ليبيا" الذى يربط بين مصر وليبيا، بالإضافة إلى مراجعة خطة الإنتشار السريع للمعدات وسيارات التعامل مع مياه الأمطار والكوارث.

ويجرى سكرتير عام محافظة مطروح، جولات ميدانية متتابعة لجميع المراكز ومجالس المدن والمنشآت التابعة لها، وذلك لمتابعة سير العمل بها، وذلك بتوجيهات من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، لمراجعة مجالس المدن ومتابعة العاملين بها ومراجعة السيارات والمعدات فى جميع الحملات الرئيسية والفرعية، والوقوف على مدى جاهزيتها ومتابعة أعمال صيانتها، بالإضافة إلى متابعة جميع خطوط السير للسائقين، ومحاسبة المقصرين منهم فى العمل.