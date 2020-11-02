%24 ارتفاعا في مبيعات السيارات خلال سبتمبر

شهد معدل مبيعات السيارات ارتفاعًا خلال الشهر الأخير من الربع الثالث للعام الجاري، وذلك بنسبة 24% خلال سبتمبر الماضي، بمبيعات وصلت إلى 22,905 سيارة مقارنة بمبيعات سبتمبر العام الماضي 2019، والتي وصلت إلى 20.905 سيارة، وذلك حسب التقرير الصادر من مركز معلومات سوق السيارات "أميك".

وحسب التقرير، ارتفع معدل مبيعات سيارات الركوب "الملاكي" بنسبة 24% لمبيعات وصلت الي 17.51 مركبة خلال شهر سبتمبر، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي والذي شهد مبيعات لـ13734 مركبة.

فيما أوضح التقرير، انخفاضًا في مبيعات مركبات "الأوتوبيس" بنسبة 34% بمبيعات وصلت إلى 2506 مركبات خلال سبتمبر 2020، مقارنة بنفس الشهر من العام 2019 حيث وصلت المبيعات إلى 3800 مركبة.

وأشار التقرير الي ارتفاع في معدل مبيعات الشاحنات بنسبة 9.6% بمبيعات وصلت إلى 3348 مركبة خلال سبتمبر 2020، مقارنة بمبيعات الشاحنات خلال سبتمبر 2019 والتي وصلت إلى 3055 مركبة.