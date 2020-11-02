محافظ البحيرة: تقديم الرعاية الكاملة للعمالة غير المنتظمة

شهد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اليوم الاثنين، ملتقى السلامة والصحة المهنية الأول، الذى يجري تنظيمه في محافظة البحيرة، ويستمر لمدة يومين، بمقر شركة النوبارية لصناعة وتكرير السكر.

وقال السيد الخطيب، وكيل وزارة القوى العاملة بالبحيرة، خلال الملتقى إن محافظة البحيرة خلال أزمة كورونا الفترة الماضية لم تشهد غلق أي مصنع وذلك للمتابعة المستمرة لمفتشي السلامة والصحة المهنية بالمديرية، ومتابعة تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية بجميع المصانع.

كما أكد على أهمية الملتقى لتوفير جميع التوجيهات والمعلومات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية لجميع العاملين بالشركات وبالمصانع.

واشار إلى أن المديرية ساهمت بمبلغ ١٥ مليون جنيه خلال الفترة الماضية لدعم العمالة غير المنتظمة على أرض المحافظة.

وانطلقت فعاليات الملتقى بحضور المحافظ، اللواء هشام آمنة، والدكتور مختار خطاب، رئيس مجلس إدارة الشركة، وزیر قطاع الأعمال الأسبق، وكامل غطاس، رئيس مدينة وادى النطرون، ومديري ومفتشي السلامة والصحة المهنية وممثلى الشركات.

وأكد محافظ البحيرة، خلال كلمته بالملتقى، أن الدولة المصرية تعمل على تقديم الآليات لرعاية العمالة غير المنتظمة، والأولى بالرعاية، باعتبار أن العامل هو الأساس في تنفيذ المشروعات القومية وبرامجها الاقتصادية، ولابد من تضافر كافة الجهود لدفع جهود التنمية في مصر.

وأشار إلى أن محافظة البحيرة لا تألو جهداً في رعاية عمالها، خاصةً ممن ليس لديهم غطاء تأميني، وتقدم لهم الدعم من خلال الخدمات العلاجية المختلفة، وتوعيتهم بمخاطر بيئة المنشآت الصناعية، واتخاذ الإجراءات الاحترازية للحفاظ على العنصر البشري وزيادة إنتاجيته، وذلك من خلال جهود السلامة والصحة المهنية.