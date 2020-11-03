حظك اليوم الثلاثاء 3-11-2020 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج الثور بأنّه شخصية عنيدة، يتمسك بآرائه ومعتقداته ولا يتنازل عنها مهما كانت الظروف.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزل المال يوجه تركيزك للأمور المالية والمهنية، فقط عليك بإدارة نفقاتك وأعمالك بدراسة وتأني.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

الشمس في مواجهة برجك وعليك أن تنتبه لأقوالك ووَقع كلماتك على الآخرين.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الإعلامية ريّا أبي راشد، ويوافق تاريخ ميلادها 12 مايو.