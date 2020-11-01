حظك اليوم الأحد1-11-2020 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

يميل مولود برج الثور إلى أن يكون كريمًا مع الأشخاص من حوله، وهو يهدف بهذا إلى أن يجعل علاقاته طويلة الأمد.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. فينوس بمنزلك السادس تشحذ طاقتك وتزيد من إصرارك على الوصول لأهدافك.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

القمر ما زال في برجك ويزيد اليوم من جاذبيتك وشعبيتك واتزانك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان هشام ماجد، ويوافق تاريخ ميلاده 26 أبريل.