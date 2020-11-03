منها إعادة إحياء "السفاري" بالمحميات.. 10 أهداف لشعبة السياحة بسيناء

قال أحمد محمد الشيخ رئيس شعبة السياحة والفنادق بالغرفة التجارية بجنوب سيناء، إن الشعبة تهدف خلال الفترة المقبلة إلى تحقيق العديد من الأهداف لمساعدة المنشآت السياحية والفندقية بمحافظة جنوب سيناء، فضلا عن تنشيط الحركة السياحية الوافدة لمصر، وأضاف أن بعض أهداف الشعبة تتمثل في:

1-العمل على حماية السائح الزائر لمصر من محاولة البعض الكسب غير المشروع من تجارة الممنوعات تحت ستار تنظيم الرحلات السياحية.

2- وضع الضوابط والآليات التى تضمن سلامة السائح خلال قيامه بالرحلات مع المنفذين المعتمدين والمتبعين لإجراءات السلامة والأمان.

3- وضع البرامج المناسبة لتعريف السائح بطبيعة المنطقة السياحية وبيئتها المحيطة وكيفية الحفاظ على هذه البيئة باعتبارها كنزا حضاريا يهم العالم بأسره.

4- وضع أجندة لبعض المناسبات والمسابقات الموسمية لممارسة نشاطات مشاهدة الطيور وتسلق الجبال وسياحة المخيمات فى الصحراء وضمان استمرارية هذه المناسبات والتسويق لها عن طريق إيجاد ممولين ورعاة حتى تصبح أجندة ثابتة.

5-إعادة إحياء سياحة السفارى للمحميات الطبيعية التى انقطعت الزيارات لها وتنمية هذه المحميات باعتبارها كنوزا طبيعية يجب الحفاظ عليها.

6- إنشاء كيان من صغار المستثمرين للحفاظ على هوية صغار السياحيين والسعي لإظهار طبيعة الشخصية المصرية المضيافة.

7- إقامة دورات وندوات وحلقات نقاش مفتوحة لجميع العاملين بصناعة السفارى لشرح كيفية معاملة السائح بما يضمن عودته لزيارة مصر مرة أخرى وكذا الطرق المختلفة للحفاظ على البيئة.

8- العمل على أن يحصل العاملون فى المجال السياحى على حقوقهم المادية والتأمينية والصحية بما يحقق العدالة الاجتماعية التى يسعى لها كل الشعب المصرى.

9- العمل على إدماج المصريين من أبناء الوادى مع أشقائهم بدو المناطق السياحية في شراكة مجتمعية حقيقية تقوم على الاستفادة المتبادلة وإزالة الموانع بينهم.

10- العمل على وضع ضوابط تسعيرية للسياحة البيئية وسياحة السفارى بما يضمن عدم المغالاة على العميل .