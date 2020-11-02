"سعفان" يتفقد مصنع النوبارية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية 

تفقد وزير القوى العاملة محمد سعفان مصنع شركة النوبارية لصناعة وتكرير السكر بمحافظة البحيرة وأقسامها المختلفة، وتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، والاطمئنان على أحوال العمال في بيئة العمل، فضلا عن تطبيق كل اشتراطات السلامة والصحة المهنية، حفاظا على صحة العاملين وسلامتهم.

جاء ذلك على هامش إطلاق الملتقى الأول للسلامة والصحة المهنية، وتسليم 1040 شهادة أمان للعمالة غير المنتظمة بالبحيرة.

رافق الوزير في جولته التفقدية اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، ومختار خطاب رئيس مجلس إدارة الشركة، وحسن نعمان العضو المنتدب للشركة، حيث تابع الوزير خطوط الإنتاج وأقسام العمل داخل المصنع، ووجه بضرورة الالتزام بقواعد التباعد الجسدي بين العاملين، وارتداء مهمات الوقاية من انتشار فيروس كورونا بين العاملين في أماكن العمل.