عاجل.. مصادر تكشف مقترحات مواعيد غلق المحال

كشفت مصادر مسئولة، أنه سيتم تثبيت مواعيد غلق المحال العامة والتجارية خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، ومن بينها تحديد مواعيد فتح وغلق المحال، انعكست بشكل إيجابي، على مسألة تنظيم عمل المحال، والحد من الفوضى والعشوائية، طوال العقود الماضية.

وأضافت المصادر لـ"الوطن"، أنه جرى استطلاع رأي جهات ومحافظات، بمشاركة وزارة التنمية المحلية واللجنة العليا للمحال، والقرار النهائي سيكون لمجلس الوزراء في هذا الشأن، فمن المقترحات غلق المحال الساعة 11 مساءً، والمقاهي والمطاعم 12 مساء، مع الابقاء على خدمة الصيدليات والسوبر ماركت، مع مد العمل ساعة فى المناطق السياحية والمحافظات الساحلية حسب الحاجة لذلك.

وأشارت إلى وجود مقترحات، بأن الغلق يكون ساعة مبكرة، خاصة مع دخول موسم الشتاء، بحيث يمكن غلق المحال فى العاشرة مساء، والمطاعم والمقاهي تتأخر ساعة فى الغلق، مؤكدة أنه جار دراسة تحديد مواعيد فتح وغلق المحال منذ فترة، وذلك للاستفادة من تجربة الإجراءات الاحترازية، لمواجهة فيروس كورونا، بتحديد مواعيد فتح وغلق المحال والتزام المواطنين بها.

وأكدت أن تلك المواعيد ستساعد الدولة والأجهزة التنفيذية والمحلية بالمحافظات على إعادة الإنضباط للشارع والقضاء على العشوائية والفوضى ومنع الإشغالات والتكدس المرورى في مناطق كثيرة بالإضافة إلى الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وعدم الإزعاج والحفاظ على المرافق العامة للدولة من مياه شرب وكهرباء وصرف صحى وإعطاء فرصة لجهود هيئات النظافة والأجهزة المحلية بالأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية للقيام برفع المخلفات والقمامة وتحسين مستوى النظافة.

من ناحية أخرى، تواصل وزارةالتنمية المحلية بمشاركة 18 ممثل للجهات والمصالح الحكومية إعداد مشروع لائحة لقانون المحال العامة الصادر من البرلمان برقم 154 لسنة 2019 وتلك الجهات وزارات البيئة والقوى العاملة والإسكان وقطاع الاعمال العام والجهات الرقابية والأمنية، إلى جانب عدد من الممثلين للأحياء فى المحافظات الهامة والمسئولين المختصين بالشئون القانونية والهندسية.

ويضع قانون المحال العامة قواعد وشروط واضحة لترخيص المحال والمنشات التجارية، فضلا عن انه يبسط من الخطوات المعقدة التى كان يشتكى بها البعض فى الماضى، وذلك لما يتضمنه القانون من ميزات بوجود وحدة تراخيص متعددة فى الأحياء ما يمكن من تسهيل اجراءات الحصول على التراخيص بخطوات بسيطة دون تعقيدات.