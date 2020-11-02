منظومة رقمية لتحصيل اشتراكات مجموعات التقوية المدرسية ببورسعيد

أعلن دكتور نبوي باهي، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، تدشين منظومة رقمية جديدة، لأول مرة على مستوى الجمهورية، لتحصيل إشتراكات مجموعات التقوية المدرسية إلكترونيا، بالتعاون مع بوابة المحافظة الإلكترونية وشركات التحصيل من منطلق التيسير على أولياء الأمور.

جاء ذلك خلال الإجتماع الموسع المنعقد اليوم، بمسرح مدرسة بورسعيد الثانوية للبنات، بحضور علاء الدسوقي، مدير عام إدارة التعليم العام، ومديري المراحل التعليمية والإدارات التعليمية ومديري المدارس على مستوى المحافظة.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، إن المنظومة الجديدة ستمكن ولي الأمر من إختيار معلم المجموعة ومكانها وتوقيتها من خلال قاعدة بيانات الكترونية معدة مسبقا ومن ثم دفع الإشتراكات، في إطار منظومة التحول الرقمي.

واستمع الحضور لشرح مبسط بوسائل الإيضاح عن طريقة عمل تلك المنظومة الجديدة بعد تغذيتها ببيانات المعلمين القائمين على مجموعات التقوية المدرسية وتحديد قيمة الإشتراكات عن طريق مجالس الأمناء بكل مدرسة.

من جانب أخر، أكد "باهي" خلال الاجتماع أن تعليم بورسعيد راجعت الاستعدادات الجارية لاستقبال انتخابات مجلس النواب المقرر عقده يومى 7 و 8 نوفمبر الجاري بتجهيز المقرات واللجان الإنتخابية على أعلى مستوى لإستقبال الناخبين والقائمين على هذا الإستحقاق بما يليق بمكانة بورسعيد.

وأشار إلى توفير عدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن ومراجعة وسائل الإطفاء بالمراكز الإنتخابية واللجان العامة بمعرفة الحماية المدنية، وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم على أهمية توعية الطلاب الدائمة في طابور الصباح للوقاية والحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد وإشراك مجالس الأمناء فى تلك التوعية بالإجراءات الوقائية من خلال الإجتماع معهم على مستوى الإدارات التعليمية والمدارس.