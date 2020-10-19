تعرف على أسعار مجموعات التقوية بالقاهرة: تبدأ من 15 جنيها

كشف محمد عطية، مدير مديرية التعليم بالقاهرة، أن مجالس الأمناء بكل إدارة تعليمية ومدرسة هى التى تحدد أسعار مصروفات مجموعات التقوية للطلاب بمختلف المواد وهى أسعار رمزية فى متناول الطالب وهى اختيارية لكل من أراد الحصول عليها.

وأضاف عطية لـ"الوطن"، أن الحد الأدنى لأسعار مجموعات التقوية 15 جنيها والحد الاقصى لا يتعدى 80 أو 90 جنيه ويتم مراعاة البعد الاجتماعى حسب طبيعة كل منطقة، لافتا إلى أنه لن يسمح بوجود أى نشاط تعليمى خارج المدارس وذلك بالتعاون مع الأحياء والشرطة حيث جارٍ محاصرة والقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية تماما وغلق أي سنتر مفتوح حاليا.

وأشار إلى أنه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي معلم يتم ضبطه داخل مركز دروس خصوصية، لافتا إلى أن المدارس ستقدم كل الخدمات التعليمية للطلاب علاوة على المنصات التى تطلقها وزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى إطلاق المديرية قناة تعليمية على موقعها لتقديم شرح الدروس للطلاب فى مختلف المراحل.

من ناحية أخرى، شددت مديرية التعليم بالقاهرة على ضرورة اتخاذ الجميع كافة الإجراءات الاحترازية وقياس الحرارة للطلاب قبل دخولهم المدرسة مع التزام جميع المعلمين والعاملين بالكمامات والتأكيد أيضا على نظافة المدرسة والفصول والحمامات والطرقات واستخدام المطهرات بصفة دائمة مع ضرورة التباعد والتهوية الجيدة للفصول.

ووجهت المديرية بعدم تكدس الطلاب وضرورة التباعد والتصرف السريع إذا تواجد طالب درجة حرارته مرتفعة واتباع جميع الإجراءات الاحترازية والقانونية بهذا الشأن مع التأكد من نظافة وتعقيم حجرة العزل بجميع المدارس وطالبت بتسليم الكتب للطلاب من أول يوم دراسة وعدم تواجدها بمخازن المدرسة، والتأكيد على عدم تكدس أولياء الأمور على باب المدرسة وتحديد موعد ثابت لهم وإبلاغهم به مسبقا.

من جانبه، قال اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، إن العاصمة بها نحو 2.5 مليون طالب وطالبة بمراحل التعليم المختلفة موزعين على 55 ألف فصل بنظام الأيام التبادلية لتقليل الكثافات وتوفير مناخ صحى آمن لإتمام العملية التعليمية، مؤكدًا أن توزيع الطلاب داخل الفصول يتم بطريقة تحقيق أكبر قدر من التباعد.

ووجه عبدالعال التهنئة للتلاميذ بمناسبة بدء العام الدراسى ونصر أكتوبر والمولد النبوى الشريف، قائلا: "حرب أكتوبر العظيمة التي عبرت من خلاله مصر الهزيمة إلى النصر، وبدأت نهضتها الحديثة".

وطمأن محافظ القاهرة الأهالى والطلاب بأن الدولة اتخذت كافة التدابير الاحترازية والوقائية التى تضمن سلامة الطلاب، مشيراً إلى أنه على الطالب اتباع الإجراءات الوقائية والصحية التى تضمن سلامة الجميع.

وأشار إلى وجود غرفة للزائرة الصحية وغرفة للعزل بكل مدرسة لاستقبال الحالات المشتبه باصابتها إن وجدت متوافر بها كافة المستلزمات، منوهاً إلى أنه تم التنسيق مع وزارة الصحة لتواجد منسق فى كل منطقة طبية للتواصل مع الإدارة التعليمية والزائرة الصحية بالمدارس والتأكد من وجود الإسعافات الأولية.