عزة مصطفى لـ"وزير التعليم": الأهالي زعلانين من أسعار مجموعات التقوية

وجهت الإعلامية عزة مصطفى، رسالة إلى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن أسعار مجموعات التقوية، قائلة: "أولياء الأمور زعلانين من أسعار مجموعات التقوية، وطالبوني بتوصيل هذه الرسالة لحضرتك".

وأضاف "مصطفى"، خلال تقديمها برنامج "صالة التحرير"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، أن "أولياء الأمور شايفين إن سعر مجموعة التقوية قريب من سعر الدروس الخصوصية".

من ناحية أخرى، ذكر زكي السعدني، الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون التعليم، أن زيادة بدل المعلمين جاءت بناء على توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحًا أنها تمثل إضافة جديدة للمعلمين الذين عانوا من ضعف الدخل.

وأشار "السعدني"، إلى أن الزيادة ستساهم في الحد من ظاهرة الدروس الخصوصية، فالمعلم عنصر رئيسي في تطوير المنظومة التعليمية، ومن المتوقع إقرار زيادات أخرى قادمة، مشيرًا إلى أن الزيادات المعلنة اليوم ستقر بعد إقرار مشروع القانون الخاص بها في يناير.