مرشح يخرق "الصمت الانتخابي" بمؤتمر في النادي الاجتماعي بالمنصورة

عقد محمد بسيوني ، مرشح حزب الشعب الجمهوري لمجلس النواب، عن دائرة بندر المنصورة، لقاءًا انتخابيًا، مساء أمس، داخل النادي الاجتماعي بإستاد المنصورة الرياضي، رغم بدء فترة الصمت الانتخابي، بوجود عدد من أعضاء الجمعية العمومية للإستاد، وأعضاء مجلس الإدارة.

وطلب بسيوني في كلمته التي ألقاء بأن يخرج جميع الحضور تليفوناتهم المحمولة، وأن يصوروا اللقاء قائلا: " كلنا نصور ونشير في وقت واحد الوقت" وقال "بسيوني" إن مركز شباب مدينة المنصورة تعلمنا فيه الأدب والأخلاق في نادي الطلائع بالنادي، وكله خرج من إستاد المنصورة، ويجب الحفاظ عليه لأنه يخدم 80 ألف عضو هم أعضاء الجمعية العمومية" واختتم: "أتعهد أمام ربنا هايكون فيه هنا مقر لخدمة 80 ألف بني أدم، ومش لازم تروح للنائب بل النائب هو اللي يجي لك" وأضاف أن المعركة صعبة، وبعون الله، محمد البيسوني سيكون هو نائب المنصورة بدعمكم، .

وأصدر مجلس إدارة الإستاد بيانا قال فيه: "أعضاء الجمعية العمومية لمركز شباب ستاد المنصورة تحية اعتزاز وتقدير بخصوص ما حدث أمس الأحد 1/11/2020 داخل المركز من خرق للصمت الانتخابي حيث يحظر القانون 140 لسنة 2020 على المترشحين عمل دعاية لأنفسهم في وسائل الإعلام أو من خلال المؤتمرات الجماهيرية أو الخطابية، نود أن نحيطكم علما أن رئيس وغالبية أعضاء مجلس الإدارة يستنكرون ما حدث من خرق للقوانين وكذلك تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات، ولما كان اعتراض تنفيذ مثل هذا الأمر كان من المحتمل معه حدوث أية مشاكل نتيجة اختلاف وجهات النظر، اكتفينا بالاحتفاظ بالحق في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتوثيق ما حدث وعرضه على الجهات المختصة."

ونفى شريف أبو العزم، عضو مجلس إدارة الإستاد، دعوته للمرشح محمد بسيوني للقاء أعضاء الجمعية العمومية بالنادي الاجتماعي، قائلا: "أنا ملتزم تماما بقرار منع استخدام المنشآت الرياضية فى الدعاية الانتخابية وكنت متواجدا بالنادي بصفتي عضو مجلس إدارة بالإستاد ومسؤوليتي التواجد بالنادي فى أوقات الذروة لمتابعة للتدخل عند حدوث أى مشكلة، وفوجئت بدخول المرشح بصحبة بعض أعضاء النادي الاجتماعي، وانتظرت حتى انتهاء زيارته".

وأضاف: "فوجئت برئيس مجلس الإدارة يحرر مذكرة ضدي رغم أنه علم بدخول مرشح أخر قبلها بيومين، ولم يتخذ أي أجراء ضد من أحضروه كما أنه وأعضاء مجلس الإدارة بالكامل سبق واستقبلوا عضو مجلس الشيوخ قبل يومين من التصويت فى انتخابات الشيوخ، ورحبوا به وسمحوا له بالتحدث مع أعضاء الجمعية العمومية لحثهم على انتخابه".

من جانبه، أكد علاء الشربيني، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، أن مديرية الشباب والرياضة رصدت تلك المخالفة وتمت إحالة الموضوع للتحقيق بالشئون القانونية بالمديرية، مشيراً الى أن جميع الهيئات الرياضية والشبابية تقف علي مسافة واحدة من جميع المرشحين وملتزمين بتعليمات الوزارة الصريحة في هذا الشأن بحظر استخدام المقرات والمنشئات التابعة لوزارة الشباب والرياضة أو الهيئات الشبابية أو الرياضية في تنظيم أي مؤتمرات أو ندوات أو لقاءات أو اجتماعات تخص العملية الانتخابية أو الترويج لمرشح أو حزب سياسي بعينه.