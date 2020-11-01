آخر أخبار مصر.. بدء الصمت الانتخابي و6 هدايا جديدة للمعلمين

استمرارًا للخدمات المختلفة التي تقدمها "الوطن" لقرائها، فإنها تحرص على إطلاع جمهورها على آخر الأخبار وذلك من خلال خدمة "آخر أخبار مصر"، التي تضم أبرز الأخبار الخدمية التي يهتم بها المواطنون وتمس حياتهم اليومية، سواء كانت تتعلق بالطقس أو التموين أو الإسكان أو التعليم، أو أسعار السلع، على النحو التالي:

بدء الصمت الانتخابي في 13 محافظة

بدأ اليوم فترة الصمت الانتخابى، فى انتخابات مجلس النواب بمحافظات المرحلة الثانية، التى تضم 13 محافظة، أبرزها القاهرة والمنوفية وكفر الشيخ، والمقرر بدء التصويت بها للمصريين فى الخارج غداً الاثنين، فيما شهدت الساعات الماضية، قبل بدء فترة الصمت، تكثيف المرشحين لدعايتهم الانتخابية أملاً فى جذب أصوات الناخبين فى اللحظات الأخيرة للدعاية.

للمتابعة اضغط هنا.

أعضاء الشيوخ والنواب تحت قبة البرلمان للمرة الأولى

شهدت أروقة البرلمان اليوم بغرفتيه النواب والشيوخ، وجود عدد كبير من أعضاء المجلسين، للمرة الأولى منذ انطلاق أعمال الغرفة التشريعية الثانية للبرلمان.

وتصادف عقد اجتماع لجنة إعداد لائحة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، بالتزامن مع عقد الجلسة البرلمانية بمجلس النواب، لمناقشة قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ.

للمتابعة اضغط هنا.

6 هدايا جديدة للمعلمين: زيادة للأجور تصل لـ475 جنيها ومكافآت ومنح

وافقت اليوم لجنة التعليم بمجلس النواب برئاسة النائب سامي هاشم وحضور الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم، على مشروع قانون لتحسين رواتب المعلمين، وشملت التعديلات مكاسب جديدة للمعلمين تتعلق بالرواتب والحوافز والبدلات.

للمتابعة اضغط هنا.

توقعات بسقوط أمطار متوسطة الشدة على البحر الأحمر وسيناء والصعيد

توقع مركز التنبؤ بفيضان النيل التابع لقطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري، سقوط أمطار متوسطة الشدة على البحر الأحمر ووسط سيناء ووسط الصعيد، تقل شدتها على السواحل الشمالية الغربية، وقد تصل إلى بعض محافظات الوجه البحري والقاهرة.

للمتابعة اضغط هنا.

الوطنية للانتخابات تعلن موعد جولات الإعادة لمرشحي مجلس النواب

كشف المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات عن موعد جولات الإعادة لمرشحي مجلس النواب في المرحلة الأولى من الانتخابات.

وقال "إبراهيم"، خلال مؤتمر صحفي أنه من المقرر أن تتم جولات الإعادة أيام السبت والأحد والأثنين الموافقين 21و22و23 نوفمبر الجاري 2020 لأبناء مصر المقيمين في الخارج، ويومي الأثنين والثلاثاء الموافقين 23 و24 نوفمبر الجاري لأبناء مصر المقيمين بالداخل تطبيقًا للجدول الزمني لهذه الانتخابات

للمتابعة اضغط هنا.

الكنيسة الأرثوذكسية تبدأ اليوم تطبيق 5 إجراءات جديدة لمواجهة كورونا

تبدأ اليوم الأحد، الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تطبيق الإجراءات الاحترازية الجديدة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد داخل كنائسها.

للمتابعة اضغط هنا.

التعليم تكشف شروط تعليق الدراسة حال ظهور إصابات كورونا بالمدارس

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تعليق الدراسة بأي مدرسة حال ظهور 10 حالات إصابة بفيروس كورونا بفصولها الدراسية المختلفة داخل المدرسة وليس في فصل واحد فقط، مشيرا إلى أنه حال ظهور حالات في فصل واحد فقط يجري إغلاق الفصل، ومن ثم تعقيمه وتطهيره وعودة الدراسة به بعد 10 أيام، موضحا أن جميع المدارس على مستوى الجمهورية تخضع لعمليات تعقيم وتطهير من خلال تعقيم الفصول الدراسية ودورات المياه، وتطبيق التباعد الاجتماعى بين التلاميذ داخل الفصول وأثناء الطابور الصباحي لمنع انتشار الفيروس.

للمتابعة اضغط هنا.

مؤمن زكريا يؤجل سفره إلى أمريكا.. ومصدر يكشف تطورات حالته الصحية

كشف مصدر مقرب من اللاعب مؤمن زكريا، أنه قرر تأجيل سفره الي الولايات المتحدة الأمريكية بسبب انتشار جائحة كورونا مجددا في أمريكا وأوروبا، وخوفا من الإجراءات الوقائية التي تتبادلها المطارات في الخروج والدخول.

للمتابعة اضغط هنا.