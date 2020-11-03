مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 3-11-2020 في مصر
كتب:
الوطن
12:14 ص | الثلاثاء 03 نوفمبر 2020
مواقيت الصلاة
تستعرض "الوطن"، مواقيت الصلاة، اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر، في عدد من المحافظات، مثل القاهرة والإسكندرية والشرقية، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.
مواقيت الصلاة في القاهرة
أذان الفجر: 04:42
أذان الظهر: 11:38
أذان العصر: 02:44
أذان المغرب: 05:06
أذان العشاء: 06:25
مواقيت الصلاة في الإسكندرية
أذان الفجر: 04:48
أذان الظهر: 11:44
أذان العصر: 02:47
أذان المغرب: 05:10
أذان العشاء: 06:30
مواقيت الصلاة في المنصورة
أذان الفجر: 04:41
أذان الظهر: 11:38
أذان العصر: 02:42
أذان المغرب: 05:05
أذان العشاء: 06:24
مواقيت الصلاة في الزقازيق
أذان الفجر: 04:41
أذان الظهر: 11:38
أذان العصر: 02:42
أذان المغرب: 05:05
أذان العشاء: 06:24
مواقيت الصلاة في طنطا
أذان الفجر: 04:43
أذان الظهر: 11:40
أذان العصر: 02:44
أذان المغرب: 05:06
أذان العشاء: 06:26