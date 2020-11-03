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محمود مسلم

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 3-11-2020 في مصر

كتب:

الوطن
12:14 ص | الثلاثاء 03 نوفمبر 2020
مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة

تستعرض "الوطن"، مواقيت الصلاة، اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر، في عدد من المحافظات، مثل القاهرة والإسكندرية والشرقية، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

مواقيت الصلاة في القاهرة

أذان الفجر: 04:42

أذان الظهر: 11:38

أذان العصر: 02:44

أذان المغرب: 05:06

أذان العشاء: 06:25

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

أذان الفجر: 04:48

أذان الظهر: 11:44

أذان العصر: 02:47

أذان المغرب: 05:10

أذان العشاء: 06:30

مواقيت الصلاة في المنصورة

أذان الفجر: 04:41

أذان الظهر: 11:38

أذان العصر: 02:42

أذان المغرب: 05:05

أذان العشاء: 06:24

مواقيت الصلاة في الزقازيق

أذان الفجر: 04:41

أذان الظهر: 11:38

أذان العصر: 02:42

أذان المغرب: 05:05

أذان العشاء: 06:24

مواقيت الصلاة في طنطا

أذان الفجر: 04:43

أذان الظهر: 11:40

أذان العصر: 02:44

أذان المغرب: 05:06

أذان العشاء: 06:26

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