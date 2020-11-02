مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 2-11-2020 في مصر
كتب:
الوطن
12:24 ص | الإثنين 02 نوفمبر 2020
مواقيت الصلاة في مصر
تستعرض "الوطن" استمرارًا لخدماتها اليومية مواقيت الصلاة، الاثنين 2 نوفمبر، في عدد من المحافظات، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، على النحو التالي:
مواقيت الصلاة في القاهرة
أذان الفجر 04:41
أذان الظهر 11:38
أذان العصر 02:44
أذان المغرب 05:07
أذان العشاء 06:26
مواقيت الصلاة في الإسكندرية
أذان الفجر 04:47
أذان الظهر 11:44
أذان العصر 02:48
أذان المغرب 05:11
أذان العشاء 06:30
مواقيت الصلاة في بني سويف
أذان الفجر 04:42
أذان الظهر 11:39
أذان العصر 02:46
أذان المغرب 05:09
أذان العشاء 06:27
مواقيت الصلاة في مرسى مطروح
أذان الفجر 04:58
أذان الظهر 11:55
أذان العصر 02:59
أذان المغرب 05:21
أذان العشاء 06:41
مواقيت الصلاة في شرم الشيخ
أذان الفجر 04:28
أذان الظهر 11:26
أذان العصر 02:35
أذان المغرب 05:58
أذان العشاء 06:15