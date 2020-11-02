مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 2-11-2020 في مصر

تستعرض "الوطن" استمرارًا لخدماتها اليومية مواقيت الصلاة، الاثنين 2 نوفمبر، في عدد من المحافظات، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في القاهرة

أذان الفجر 04:41

أذان الظهر 11:38

أذان العصر 02:44

أذان المغرب 05:07

أذان العشاء 06:26

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

أذان الفجر 04:47

أذان الظهر 11:44

أذان العصر 02:48

أذان المغرب 05:11

أذان العشاء 06:30

مواقيت الصلاة في بني سويف

أذان الفجر 04:42

أذان الظهر 11:39

أذان العصر 02:46

أذان المغرب 05:09

أذان العشاء 06:27

مواقيت الصلاة في مرسى مطروح

أذان الفجر 04:58

أذان الظهر 11:55

أذان العصر 02:59

أذان المغرب 05:21

أذان العشاء 06:41

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

أذان الفجر 04:28

أذان الظهر 11:26

أذان العصر 02:35

أذان المغرب 05:58

أذان العشاء 06:15