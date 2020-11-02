التضامن تعلن مساعدة سيدة تعمل على دراجة لتوصيل الطلبات بالإسكندرية

بناء على توجيهات نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، توجه فريق التدخل السريع التابع للوزارة بالإسكندرية، لفحص حالة سهى عيد عبدالحميد عبدالله، 40 عاما، مطلقة وتعول طفلتين، بعد أن تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قصة كفاحها وتحديها للظروف الصعبة التي تمر بها.

وبفحص الحالة، تبين أن السيدة تقيم مع ابنتيها في شقة صغيرة بإيجار شهري 450 جنيها بالإسكندرية، وتحصل هي ووالدتها وشقيقتها على معاش تأميني عن والدها وتعمل على دراجة توصيل الطلبات للمنازل، كما تقوم والدتها بمساعدتها على المعيشة.

وقام فريق التدخل السريع بتسليم السيدة عدد 2 بطانية، وكراتين مواد غذائية، كما عرض عليها الفريق الحصول على مشروع من الأسر المنتجة، حيث إنها تعمل بالخياطة، إلا أنها رفضت نظرا لإصابتها بضعف في البصر، وقام الفريق بالتنسيق مع إحدى الجمعيات الأهلية لتحمل نفقة إيجار شقتها لمدة عام.

كما قام الفريق باتخاذ إجراءات توقيع الكشف الطبي تمهيدا لإصدار كارت الخدمات المتكاملة لها، فضلا عن عمل بحث يقدم لمؤسسة التكافل الاجتماعي لصرف مساعدة لها لمدة عام لحين استكمال إجراءات تقديم دعم نقدي لها من الوزارة.