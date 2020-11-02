طالبة تتولى منصب محافظ أسيوط ضمن مبادرة "فتيات في أدوار قيادية"

استقبل اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط "زمزم سعد " طالبة الثانوية العامة، اليوم، في تجربة جديدة على المحافظة لتنفيذ محاكاة لمنصب المحافظ لمدة يوم واحد، ضمن مبادرة "فتيات في أدوار قيادية" التي دشنتها وزارة التضامن الإجتماعي بالتعاون مع هيئة "بلان إنترناشيونال إيجيبت" بمناسبة اليوم العالمي للفتاة.

جاء ذلك بحضور منار كامل، مدير وحدة المرأة والطفل بالمحافظة، ومصطفى أبوغدير، مستشار المحافظة للجمعيات الأهلية، وإسراء عبدالجابر، مدير مكتب هيئة بلان انترناشيونال، بمحافظة أسيوط وأسامة شهدة مسئول البرامج بهيئة بلان.

وحرص المحافظ على الطالبة، واطلعت على الملفات التي تعمل عليها المحافظة والبرامج والمشروعات التنموية التي تنفذها الحكومة بمحافظات الصعيد والمبادرات الرئاسية ومنها مبادرة حياة كريمة لتطوير وتنمية القرى الاكثر احتياجًا فضلا عن مبادرة صحة المرأة ودعم المرأة المعيلة والاستثمار في بناء قدرات الفتيات في جميع مراحلها العمرية واستغلال طاقاتهن وإكسابهن مهارات القيادة لمواجهة تحديات المستقبل.

وأجاب المحافظ على استفسارات "زمزم" ووجه إليها بعض النصائح الهامة بالإخلاص والتفاني في العمل ومراعاة الضمير في العمل ما يجعلها قادرة على تخطي التحديات معربًا عن سعادته بالمشاركة في مبادرة "فتيات في أدوار قيادية" وإتاحة الفرصة أمام هذا النموذج المتميز من الفتيات المصريات لتولي أحد المناصب القيادية لمدة يوم واحد.

ومن جانبها أبدت "زمزم" سعادتها بما لمسته في من جهد وعمل بمحافظة أسيوط والمجهودات التي ينفذها المحافظ لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على توفير حياة كريمة لهم فضلا عن الجهود لتمكين المرأة ورعايتها ثقافيًا وصحيًا وبناء قدرات الفتيات وتنميتها للنهوض بالمجتمع

يذكر أن مبادرة "فتيات في أدوار قيادية " تهدف لإظهار دعم الفتيات ومساندتهن لتمكين الفتيات للقيام بأدوار قيادية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر على واقع حياتهن أو يمكن أن تلهم خططهم المستقبلية.