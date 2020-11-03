حظك اليوم الثلاثاء 3-11-2020 برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الأسد ملفت للأنظار ولديه شخصية قوية، وتقدم "الوطن" حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في منزل الأصدقاء يعدك اليوم بمشاركة الأصحاب والزملاء نشاطات ممتعة وتكسب ثقة الجميع.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل العلاقات تعدك بأوقات رائعة تقضيها مع من تحب وتنجح في أن تكسر الروتين.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة شيماء سيف، ويوافق تاريخ ميلادها 7 أغسطس.