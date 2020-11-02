الحكومة توجه بتطبيق غرامة فورية على غير الملتزمين بالكمامة

قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الفترة الماضية لم يكن هناك ما يستدعي عقد اجتماعات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، لكن بدأت أعداد إصابات فيروس كورونا حول العالم تزداد.

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم، مقدمة برنامج "اليوم"، عبر شاشة "dmc": "بدأنا نسمع عما يسمى بالموجة الثانية من فيروس كورونا، التي تتسم بأنها أشد انتشارًا وأكثر على مستوى الإصابات، مما كان عليه الحال في الموجة الأولى، وبدأنا نجد هذه الموجة في المحيط الإقليمي لمصر، إذ إنها تواجه أعدادا أكبر مما شهدته في الموجة الأولى، لهذا عقدنا اجتماعا اليوم لمراجعة الموقف وإعادة تذكير المواطنين مرة ثانية بأن فيروس كورونا لم ينتهِ من مصر ولا من العالم بعد".

وتابع أن الالتزام بالإجراءات الاحترازية مطلب ضروري جدًا للوقاية مما يحدث في الدول الأوروبية الآن، مشيرًا إلى أنه لا توجد قرارات محددة في اللجنة اليوم سوى تلك التي تخص إعادة التشديد على الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة وداخل وسائل المواصلات، مؤكدا أن من لا يرتدي الكمامة ستوقع عليه العقوبة المقررة بواقع 4 آلاف جنيه.

وشدد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء، على أن هناك توجيهات للسلطات القائمة على إنفاذ القانون بتطبيق هذه الغرامات بشكل فوري دون أي استثناءات، لأن الفترة الأخيرة لاحظت الحكومة أن المواطنين لا يكترثون لهذا الأمر: "بعدما كانوا ملتزمين بارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة لكن الفترة الأخيرة بدأت حالة من التراخي استدعت عقد الاجتماع للتشديد على هذا الأمر".