للحصول على خدمة بيان صلاحية أرض إلكترونيا.. اعرف الخطوات

تقدم البوابة الإلكترونية لخدمات المحليات خدماتها للمواطنين فى محافظات القاهرة والمنيا والدقهلية وقنا وكفر الشيخ وسوهاج والمنوفية والقليوبية والأقصر للتيسير على المواطنين من خلال تقديم الخدمات إلكترونيا دون الذهاب للحي، وتهدف إلى متابعة جميع الطلبات المقدمة من البوابة أو التي تم تقديمها من خلال المراكز التكنولوجية، والاستعلام عن المستندات والرسوم وإجراءات الخدمات المقدمة والاطلاع على التراخيص السابقة التي تم استخراجها من الأحياء والمدن وموقف الرخصة ومنطوق الرخصة وكذلك الاطلاع على المخالفات المسجلة وكذلك الإيقافات، علاوة على سداد المدفوعات المستحقة عن طريق خدمة الدفع الإلكتروني، وتقديم خدمات من البوابة واستكمالها من خلال الأحياء المختصة.

وفيما يتعلق بالإجراءات المطلوبة للحصول على بيان صلاحية موقع من خلال بوابة خدمات المحليات يجب القيام بالآتي:

-ملء النموذج وتقديم الطلب

- استلام الطلب

- فحص أولى للطلب

- تحديد رسوم أولية

- فحص الملف

- تحصيل رسوم أولية

- تحديد ميعاد للمعاينة

- إخطار العميل بميعاد المعاينة

- تسجيل نتيحة المعاينة

- موافقة مجلس المدينة

- تحديد الرسوم

- تحصيل الرسوم

- إصدار بيان صلاحية الموقع

- إخطار العميل بانتهاء الخدمة

- تسليم المستند للعميل

أما فيما يتعلق بالخدمات المتاحة من خلال بوابة خدمات المحليات فهى كالتالى..

1- طلب بيان صلاحية موقع.

2- طلب تجديد ترخيص أعمال بناء.

3- طلب بدل فاقد رخصة بناء / صورة طبق الأصل من الرخصة.

4- طلب سريان مفعول رخصة بناء.

5- طلب معاينة.

6- طلب توصيل مرافق مؤقتة ( كهرباء - مياه ).

7- طلب مطابقة شهادة صلاحية المبنى لإشغال جزئى / الكلي.

8- طلب استخراج صورة طبق الأصل من قرار الترميم.

9- إخطار ببدء النشاط.

10- طلب مهلة فتح محل.

11- طلب تجديد رخصة تشغيل مؤقتة محل.

12- طلب بدل فاقد رخصة محل / صورة طبق الأصل من الرخصة.

13- طلب بدل تالف رخصة محل.

14- طلب إلغاء رخصة محل.

15- طلب قيد اتحاد شاغلين.

16- طلب تجديد رخصة إشغال.

17- طلب استرداد إشغالات.

18- طلب تصالح عن محضر.

19- طلب شكوى.

20- طلب شهادة سداد.

21- طلب شهادة بتنفيذ الإزالة.

22- طلب الحصول على وحدة سكنية.

23- طلب صورة طبق الأصل من قرار هدم.

24- طلب تجديد رخصة إعلان.

25- طلب تجديد رخصة مصعد.

26- طلب كسح.

27- طلب بدل فاقد عقد / طلب صورة رسمية من العقد.

28- طلب سداد أقساط إيجار/ مديونيات دورية.

29- طلب سداد مديونيات.

30- طلب استرداد قيمة تأمين نقل مخلفات.

31- طلب رخصة تشغيل مصعد.

32- طلب تصالح عن مخالفة.

33- طلب تصالح عن حجز إداري.

34- طلب سداد مديونيات دورية.

35- طلب إفادة.

36- طلب تصالح عن مخالفات المباني.

37- طلب سداد قسط جبانة.

38- طلب سداد أقساط.

39- طلب إنشاء كشك.

40- طلب رعاية صحية.

41- طلب سداد عام.

42- طلب الحصول على صورة طبق الأصل من المستندات الموجودة بالوحدة المحلية.

43- طلب شهادة بيانات منشأة.

44- طلب حجز جبانة.