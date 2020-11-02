رسالة دكتوراه توصي بالتوسع في الإنتاج الأخضر لخدمة استراتيجية 2030

ناقشت كلية التجارة، جامعة عين شمس، أمس، رسالة الدكتوراه في إدارة الأعمال، للباحث المقدم أحمد محمد مبروك، بعنوان تأثير سلاسل الإمداد الخضراء في تعزيز القدرة التنافسية للشركات، بالتطبيق على صناعات السيراميك والصناعات كثيفة الطاقة.

وقالت الدراسة إن البحث يتوافق مع رؤية القيادة السياسية للدولة 2030، الرامية إلى زيادة الاستثمارات وتعزيز تنافسية المنتج المصري، بالتركيز على أهمية اتباع السياسات الخضراء في الصناعة، وعلي المنتجات التي تراعي البيئة في تصنيعها وعند استهلاكها، ويمكن إعادة تدويرها فيما بعد، والمعروفة بـ"المنتجات الخضراء"، خصوصًا مع تزايد وعي العملاء والمستهلكين حول العالم بأهميتها، ما زاد الطلب عليها محليًا وعالميًا، ولذلك شملت عينة البحث عدد من المصانع التي تطبق السياسات الخضراء.

"مبروك": تطبيقها يعزز تنافسية المنتج المصري بعد تزايد وعي العملاء والمستهلكين حول العالم بأهميتها

واختار الباحث "الصناعات كثيفة الطاقة" لتطبيق الدراسة عليها، في ظل اهتمام وزارة التجارة والصناعة، بتطوير تلك الصناعات دون الإضرار بالبيئة، ومنها صناعة السيراميك، التي تصل نسبة المكون المحلي به، إلى نحو 80%، وحجم استثماراته إلى 20 مليار جنيه سنويًا، فيما يبلغ حجم العمالة به 300 ألف عامل.

وأشار الباحث في رسالته إلى أن مصر تنتج سنويًا ما يقارب من 250 مليون متر من السيراميك، حيث يوجد بها 33 مصنعا لإنتاجه، ومن خلال تطبيق سلاسل الإمداد الخضراء موضوع البحث على تلك المصانع، يمكن زيادة حجم انتاجها السنوي إلى 400 مليون مترًا سنويًا، خصوصًا أن منتج السيراميك المصري له مكانة كبيرة في مختلف الأسواق الأوروبية والأسيوية والأمريكية والأفريقية.

وأثبت "مبروك" في بحثه وجود علاقة إيجابية بين تطبيق الممارسات الخضراء "التصميم الاخضر والمشتريات الخضراء والإنتاج الأخضر واللوجستيات الخضراء" وبين زيادة القوة التنافسية للشركات، وأن التي تتبع منها السياسة الخضراء الصديقة للبيئة، تخلق طلبًا بين العملاء على منتجاتها، حيث تمتاز بأنها أقل في تكلفة الإنتاج، وأفضل في الجودة، كما أن اتباعها يقلص وقت تسليم المنتجات والخدمات للعملاء وبمرونة ومعدلات استجابة أعلى.

وأوصى الباحث في رسالته متخذي القرار في الحكومة والشركات لتنفيذ، باتباع سياسات الإنتاج الأخضر، ووضع خطة عمل تحدد المهام ومسئولية وآليات التنفيذ لتشجيع الشركات على التحول إلى السياسات الخضراء.

وتأتي أهمية البحث من إمكانية تطبيقه في صناعات عديدة مثل السيراميك والرخام والأسمنت والحديد الصلب والبتروكيماويات والصناعات كثيفة الطاقة على اختلاف أنواعها. وانتهت لجنة مناقشة البحث، إلى منح الباحث درجة الدكتوراه في الإدارة باللغة الانجليزية عن موضوع الرسالة بتقدير امتياز، وضمت لجنة المناقشة في تشكيلها أ.د سيد الخولي، أستاذ إدارة الإنتاج والعمليات بجامعة عين شمس، وأ.د رانيا شمعة أستاذ إدارة الانتاج والعمليات وعميد كلية الاقتصاد جامعة السويس، وأشرف على البحث أ.د بسام الأحمدي أستاذ إدارة الإنتاج والعمليات ود. إنجي صلاح مدرس الإدارة بتجارة عين شمس.