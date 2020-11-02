محافظ شمال سيناء: الرئيس يدعم تأهيل الشباب للمشاركة في "مناصب قيادية"

أكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء على اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم وتأهيل الكوادر الشبابية القادرة على المشاركة بفاعلية فى المناصب القيادية واتخاذ القرار.

وأكد المحافظ، خلال توديعه لعضوى البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة وهما كريم طه الفقى وحسام أحمد زين عضوا البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة بمناسبة انتهاء مدة تدريبهما بالمحافظة، بحضور اللواء هشام الخولى نائب المحافظ على اتباع المحافظة لتوجيهات الرئيس والاستعانة ببعض الكوادر الشبابية المدربة فى المناصب القيادية.

وأشاد المحافظ بعضوى البرنامج الرئاسى خلال فترة تدريبهما بالمحافظة مؤكدا على كفائتهما فى المهام الموكلة إليهما، وموجها الشكر لنائب المحافظ على تصميم وتنفيذ البرنامج التدريبى الخاص بهما ومتابعة تنفيذه خلال فترة تواجدهما بشمال سيناء.

وأثنى اللواء هشام الخولى نائب المحافظ على المجهود الذى قاما به عضوا البرنامج الرئاسى والمستوى الكبير الذى ظهرا به خلال فترة تواجدهما فى محافظة شمال سيناء مشيراً إلى أنهما أصبحا قادرين على تولى أحد المناصب القيادية بنجاح.

ومن جانبهما أكد عضوا البرنامج الرئاسى على شكرهما العميق لمحافظ شمال سيناء ونائبه والسكرتير العام للمحافظة على تذليل كافة العقبات أمامهما وتقديم كافة التسهيلات الممكنة خلال فترة تواجدهما بشمال سيناء.

وأضاف عضوا البرنامج الرئاسى أن فترة التدريب تعد من أجمل الفترات التى مرا بها فى حياتهما خاصة وأنهما أمضياها فى شمال سيناء، مؤكدين على اكتساب معارف ومهارات وخبرات جديدة إضافة الى المعارف السابق تلقيها خلال الفترة السابقة.