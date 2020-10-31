محافظة شمال سيناء تبحث إقامة 3 تجمعات بدوية عمرانية متكاملة

عقدت اليوم، محافظة شمال سيناء، اجتماعا برئاسة الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، بحضور عبدالعال البدري سكرتير عام المحافظة المساعد، المهندس حسام الشريف مدير عام التخطيط العمراني، عدد من رؤساء القرى والمشايخ والعواقل ورموز العائلات والقبائل بمركزى العريش والشيخ زويد.

وتم بحث ومناقشة الدراسة الخاصة بإنشاء عدد 3 تجمعات بدوية عمرانية متكاملة، وعرض التخطيط الإنشائي لكل تجمع ومكانه ومكوناته، لمعرفة رؤية المواطنين، من خلال المشايخ ورؤساء القرى حول تلك التجمعات.

وأكد المحافظ، أنها ستكون تجمعات تنموية متكاملة تتضمن أماكن للاقامة وأراضى زراعية وأماكن لممارسة كل الأنشطة الاقتصادية والانتاجية بكل تجمع، مشيرا الى أنه تحدد أماكن اقامتها بالاشتراك مع الجهات المعنية، مع مراعاة خصوصية العائلات والقبائل واحتياجات المواطنين بكل منطقة.

وأعلن المحافظ، إقامة 3 تجمعات (تجمعين شرق العريش بالطويل وقبر عمير، وتجمع واحد غرب العريش بالميدان)، حيث يضم كل تجمع عدد من المنازل، لتوزيعها على المواطنين، وقطعة أرض زراعية ومساحة خالية لممارسة الأنشطة الانتاجية والاقتصادية الأخرى، إلى جانب مرافق خدمية متنوعة، لتقديم كل الخدمات التعليمية والصحية والشبابية وغيرها، بهدف ضم التجمعات والتوابع المتناثرة فى كل منطقة، لتيسير الخدمات المقدمة لهم.

وأكد المحافظ، أنه سيتم تسليم الوحدات السكنية للمواطنين والأسر كاملة التجهيز والأثاثات، مثلما يتم فى حى الأسمرات بالقاهرة وغيره، وذلك تقديرا من الدولة بأهالى سيناء، مع توصيل الغاز الطبيعى، وتجهيزها لاستخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة، وأنه سيتم تسليم التجمعات من مساكن وزراعات مجانا للمواطنين من أهالى تلك المناطق، وأن الهدف الأساسى هو توفير أماكن مناسبة للمواطنين للاقامة، مع توفير مصادر لرزقهم وأنشطة اقتصادية مناسبة لطبيعتهم.

وأكد المحافظ مجددا، أن هناك اهتمام من الدولة والقيادة السياسية بتنمية وتعمير سيناء، حيث تم تخصيص أراضى التجمعات والمساكن وتجهيزها والأراضى الزراعية بالمجان.