بسبب "كورونا".. تخفيض طلاب المدن الجامعية إلى 50% ببنها

أعلن الدكتور جمال سوسة، نائب رئيس جامعة بنها لشؤون خدمة المجتمع والبيئة والمشرف العام على المدن الجامعية بجامعة بنها، تخفيض عدد الطلاب المقبولين لهذا العام بالمدن الجماعية بنسبة 50%، بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقال "سوسة" في تصريح صحفي له، إنه تم قبول 900 طالب لهذا العام في 5 مدن جامعية تابعة لجامعة بنها، بخلاف الأعوام الماضية التي وصل عدد الطلاب المقبولين فيها إلى 1200 طالب، لافتًا إلى اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة الطلاب وسلامتهم.

وأضاف أن كل الغرفة الواحدة تضم طالبين بدلاً من أربعة طلاب، بالإضافة إلى وجود حمام خاص بكل طالب، بجانب توفير أدوات التعقيم الكافية بكل حجرة، مع التعقيم بصفة دورية لكافة المنشآت بالمدن الجامعية.

وأضاف الدكتور جمال سوسة، أنه يتم اختيار الطلاب بشفافية وحيادية، حيث يتم إدخال بيانات الطلاب ويقوم الكمبيوتر بالاختيار بناء على شروط اللائحة التي تضعها الجامعة، ومنها أن يتم قبول 50% من الطلاب المقيمين من قبل بالمدن، بجانب 40% من الطلاب الذين يبعدون عن الجامعة بمسافة 80 كيلومتراً، و10% من أصحاب الظروف الاجتماعية والصحية، منوهًا بأن الجامعة تقوم بدفع المصروفات لغير القادرين.

وفي وقت سابق، شاركت جامعة بنها في المنتدى الافتراضي للتعليم العالي، الذي نظمتة جامعة وهان الصينية في الفترة من 29 - 30 أكتوبر لمناقشة التداعيات الناجمة عن أزمة كورونا على تحصيل طلاب التعليم العالي، وتضمن المنتدى موضوعين رئيسيين، وهما تطوير طرق التدريس في التعليم العالي وإمكانية استغلال العلاقات الدولية بين مؤسسات التعليم في تدريب العاملين بها وكانت اللغة الرسمية للمؤتمر هي اللغة الفرنسية.

وشارك في المنتدى ممثلاً عن الجامعة الدكتور حسن محمد محمود البحراوي أستاذ الأدب الفرنسي والفرانكوفوني ورئيس قسم اللغة الفرنسية بكلية الآداب، حيث تحدث عن تأثير كوفيد 19 على التعليم العالي بجامعة بنها.