توقعات طقس 72 ساعة.. أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات طقس 72 ساعة بأن يسود طقس معتدل على كل الأنحاء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهاراً، والرياح معتدلة تنشط على مناطق من جنوب سيناء، كما تنشط يوم الأربعاء على السواحل الشمالية، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

ومن المتوقع وفق بيان الهيئة سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من الوجه البحري يوم الثلاثاء، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية من الثلاثاء حتى الخميس.

وجاءت درجات الحرارة كالتالي:

طقس الثلاثاء 3 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 19.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 19.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 21.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 24.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 19.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 21.

طقس الأربعاء 4 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 18 .

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 18.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 21.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 24.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 18 .

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 20.

طقس الخميس 5 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 18 .

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 18.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 21.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 24.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 18 .

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 20.