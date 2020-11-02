طوارئ بالمحافظات استعداداً لمواجهة "الطقس السيئ".. وتحذيرات من السير على الطرق الصحراوية

تتعرض عدد من محافظات الجمهورية لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية يصاحبها سقوط أمطار، خاصة على سلاسل الجبال، ووسط سيناء والصعيد، وقد تصل إلى بعض محافظات الوجه البحرى والقاهرة، ورفعت أجهزة الدولة فى الوزارات والمحافظات المعنية حالة الطوارئ والاستعداد إلى الدرجة القصوى لامتصاص تلك الموجة، دون ترك أى آثار سلبية، موجهين تحذيرات عند السفر على الطرق الصحراوية.

أمطار على مدن البحر الأحمر والسويس وسيناء و"السلوم وسيدي براني"

وقال الدكتور محمد على فهيم، رئيس المعمل المركزى للمناخ الزراعى بوزارة الزراعة، إن «الأمطار ستبدأ فى التساقط على مدن البحر الأحمر، والسويس وجنوب ووسط سيناء، وأقصى الساحل الشمالى الغربى، ومدينتى السلوم وسيدى برانى بمطروح»، موضحاً أن كتلاً ركامية ضخمة من السُحب تقبع الآن أعلى مناطق الصعيد على «المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والظهير الصحراوى الشرقى»، مطالباً بأخذ الحيطة والحذر عند السفر على الطريق الصحراوى. وتوقع «فهيم»، فى بيان أمس، أن تتعرض البلاد لحالة عدم استقرار فى ظروف الطقس، وهطول أمطار على مناطق متفرقة، وانكسار واضح فى درجات الحرارة نهاراً، وتنخفض ليلاً، وفى الصباح الباكر لتكون مائلة للبرودة، خاصة فى المناطق المفتوحة والمرتفعات الجبلية، موصياً بوقف الرى تماماً لكل المحاصيل فى المناطق المتوقع سقوط أمطار فيها حتى بعد غد، وفى حالة تساقط كميات كبيرة يجب تصفية المياه من الأراضى المنزرعة فوراً، منعاً لحدوث تشبع زائد للتربة، وتوقف النباتات عن الامتصاص، وتأجيل زراعة القمح حتى انتهاء فترة عدم الاستقرار ويمكن الزراعة (حيراتى) فى المناطق التى ستتساقط عليها كميات أمطار كافية للزراعة. وأوضح رئيس المعمل أنه فيما يخص المحاصيل الدرنية «البطاطس والبنجر»، فيتم إضافة ما بين 8 - 10 لترات حمض فسفوريك فى الرى بالغمر مع أقرب وقت لريه بعد انتهاء موجة عدم الاستقرار، مؤكداً ضرورة إجراء رشات وقائية بـ«المركبات النحاسية» للبصل المبكر فى الصعيد أو مشاتل البصل فى وجه بحرى فى حال سقوط أمطار فى هذه المناطق، والتحذير من أمراض المجموع الجذرى فى محاصيل الباذنجان والفلفل والطماطم فى المناطق المتوقع سقوط أمطار فيها، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية ضد العفن الرمادى على أوراق وثمار الفراولة فى حال سقوط أمطار على هذه المناطق. ولفت «فهيم» إلى ضرورة إبلاغ محالج الإكثار للقطن، وحلقات التسويق بتفريغ الحلقات من القطن، مع ضرورة نقله من المناطق المفتوحة فى المناطق المتوقع سقوط أمطار عليها، والرش العاجل لبساتين الفاكهة «المانجو المتأخرة، الرمان، البرتقال» بمركبات الكالسيوم أو البوتاسيوم فوسفيت منعاً لتشقق الثمار. وتوقع مركز التنبؤ بفيضان النيل التابع لقطاع التخطيط بوزارة الرى، سقوط أمطار متوسطة الشدة على البحر الأحمر ووسط سيناء والصعيد، وتقل شدتها على السواحل الشمالية الغربية وتصل إلى بعض محافظات الوجه البحرى والقاهرة، مطالباً بتوخى الحذر واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتجنب الأضرار التى قد تنتج عن هذه الأمطار التى قد تصل إلى حد السيول فى المناطق الجبلية.

توصيات بوقف الري لكل المحاصيل حتى بعد غدٍ

و"الري": متابعة الموقف المائي وآلية التعامل مع موسم الفيضان وارتفاع المناسيب

وأعلنت «الرى» حالة الطوارئ بين قطاعات ومصالح الوزارة، لمتابعة الموقف المائى وآلية التعامل مع موسم الفيضان الحالى، والاستعداد لموسم الأمطار والسيول، وجرى تكليف رؤساء الإدارات المركزية بالتنسيق الدائم والمستمر مع المحافظين والجهات المحلية، واتخاذ الإجراءات الاحتياطية للتعامل مع ارتفاع المناسيب، بما لا يؤثر على الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة، وجرى تشغيل محطات الرفع بكامل طاقتها وزيادة ساعات التشغيل للوصول بمناسيب المصارف إلى أقل منسوب ممكن، وتشغيل محطات الطوارئ إذا لزم الأمر، مع استمرار المرور والمتابعة الدورية على جسور المصارف، والتأكد من جاهزيتها لمواجهة مخاطر السيول والأمطار، ورفع منسوب الجسور المنخفضة وتدعيم النقاط الضعيفة على المصارف.

وشهد عدد من مدن محافظة مطروح سقوط أمطار، أمس، مع بدء موسم زراعة القمح والظهير الصحراوى. وأكد المحافظ اللواء خالد شعيب، على تكثيف جهود مدن المحافظة بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى فى إزالة تراكمات مياه الأمطار ببعض المناطق، موجهاً بسرعة سحبها، خاصة فى داخل المدن وعلى رأسها مدينة مرسى مطروح وعلى الطريق الدولى الساحلى لتيسير حركة السير والمواصلات مع التواصل الدائم مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة ومتابعة الرد على أى بلاغات. ورفعت محافظة المنيا درجة الاستعداد وإعلان حالة الطوارئ، عقب تجميع كميات كبيرة من مياه الأمطار عند الكيلو «40 - 60» طريق الشيخ فضل، إضافة إلى وجود عاصفة ترابية على باقى الطريق. وأكد المحافظ اللواء أسامة القاضى، أنه تم التواصل والتنسيق مع محافظة البحر الأحمر، وقد تم إغلاق طريق «الشيخ فضل - رأس غارب» من الاتجاهين حفاظاً على سلامة وأمان المواطنين، عقب تجمع كميات من الأمطار على سلاسل البحر الأحمر نتيجة أمطار غزيرة، موجهاً بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة للوقوف على طبيعة الموقف ومعرفة مدى قوة السيل، وإدارة المرور لاتخاذ الإجراءات المتبعة عقب غلق الطريق. وشهدت مدينة بنى سويف، أمس، سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، ولم تؤثر على حركة السير، فيما شهدت المدارس بجميع مراكز المحافظة، وجامعة بنى سويف، انتظاماً فى الدراسة دون وجود أى عوائق تمنع انتظامها. واستعدت المحافظة لاستقبال فصل الشتاء وموسم سقوط الأمطار ومجابهة تقلبات الطقس والسيول المحتملة، وذلك فى إطار توجيهات مجلس المحافظين بسرعة الانتهاء من الاستعدادات المتعلقة بالتعامل مع موسم السيول وهطول الأمطار، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات، وتفعيل غرف العمليات للتعامل الفورى مع مثل تلك الأحداث.

سُحب ضخمة أعلى "المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا"

أما فى محافظة البحر الأحمر، فقد تأثرت طرق «سفاجا - سوهاج - القصير- قفط - رأس غارب - الشيخ فضل» بالأمطار ومياه السيول. ما أدى إلى توقف حركة السيارات، حيث قررت أجهزة المحافظة إغلاق الطرق الثلاثة لحين الانتهاء من الإصلاحات ورفع آثار السيول من على الطرق. وأغلقت أجهزة البحر الأحمر 3 طرق، هى طريق «رأس غارب - الشيخ فضل»، بسبب سقوط الأمطار الغزيرة وطريق «سفاجا - سوهاج» بسبب السيول فى كيلو 90 وطريق «القصير - قفط» بسبب تجمعات كبيرة لمياه الأمطار الغزيرة.