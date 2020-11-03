4 نصائح من "الكهرباء" للحفاظ على سلامة الأسرة

حدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك نصائح للمواطنين يجب اتباعها للحفاظ على سلامة الأسرة والأطفال، واستمرارا للخدمات التي تقدمها "الوطن" تستعرض النصائح على النحو التالي:

1) وضع أغطية السلامة على جميع المقابس التي يمكن للأطفال الوصول إليها.

2) تبديل المقابس الجدارية التالفة بأخرى غير تالفة.

3) التأكد من أن جميع الدوائر الموجودة بالقرب من مصادر المياه قد تم تأمينها بقواطع أرضية.

4) التأكد من أن القدرة الكهربائية لجميع المصابيح مناسبة للتركيبات وإنها تعمل بشكل سليم.

ضوابط النظر في الشكوى المقدمة لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك

وأوضح الجهاز عددا من الضوابط للنظر في الشكوى المقدمة إليه تتمثل في أن يكون المستهلك رفع شكواه لشركة الكهرباء المختصة ولم يجد لها حلا، وأن تقدم المرفقات الآتية المتمثلة في صورة من الشكوى المقدمة لشركة الكهرباء المختصة، وصورة من رد الشركة المختصة على الشكوى المقدمة من المستهلك بالبريد الإلكتروني أو بالفاكس أو تسلم باليد في مقر الجهاز، ويجب على مقدم الشكوى في عقود توريد الطاقة الكهربائية على الجهد المتوسط بقدرة أكبر من 500 كيلو وات وعقود توريد الطاقة الكهربائية على الجهد المنخفض بقدرة حتى 500 كيلو وات.

نصائح لتجنب خروج المواطنين من الشريحة المدعومة من الدولة

كما قدمت الشركة للمواطنين النصائح الواجب اتباعها لتجنب خروجك من الشرائح المدعومة من الدولة، أبرزها عدم التلاعب نهائيًا في غطاء العداد حتى لا يُفصل العداد، والتأكد من وجود رصيد كافٍ حتى لا تنقطع الكهرباء فجأة، ويفضل الشحن في أول أسبوع من الشهر عند شريحة واحدة، وتأكد من ضبط الوقت والتاريخ عند شحن الكارت بالعداد، وفي حالة كان الكارت به مشكلة، أو لا يقبل الشحن، يتوجه المستهلك إلى شركة الكهرباء التابع لها، ويستبدل في حالة تلفه.